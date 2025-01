Parece merluza pero es mucho más barato: el pescado de Mercadona que recomienda un experto

Encontrar opciones de pescado que sean saludables y asequibles puede parecer una tarea complicada, especialmente con los precios de algunos productos como la merluza, considerada una de las mejores opciones para una dieta equilibrada. Sin embargo, no todo el mundo sabe que existe un pescado que está ganando cada vez más adeptos por su sabor, su valor nutricional y su precio accesible. Este pescado, disponible en Mercadona, está recomendado por expertos y podría convertirse en tu nueva alternativa favorita ya que además de tener propiedades que lo convierten en una buena opción, tiene un precio bastante económico comparado con el de otros pescados similares.

El pescado de Mercadona del que os queremos hablar, no es otro que la gallineta nórdica del Pacífico, un pescado que no sólo compite con la merluza en calidad, sino que la supera en términos de precio y versatilidad. Su reciente popularidad en supermercados como Mercadona no es casualidad; este pescado ha sido catalogado como uno de los más saludables del mundo, con una puntuación de 89 sobre 100 en un prestigioso ranking de la BBC. Este alimento, además de ser económico, destaca por su riqueza en nutrientes esenciales como ácidos grasos omega-3, proteínas de alta calidad y minerales como fósforo y selenio. Pero, ¿qué hace a la gallineta tan especial? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este pescado y por qué deberías incluirlo en tu dieta.

¿Cómo es el pescado de Mercadona que está arrasando?

La gallineta nórdica del Pacífico es un pescado de agua fría que habita en las profundidades del Atlántico Norte, especialmente en regiones como el Mar de Barents y el Mar de Noruega. Su carne blanca y firme, junto con su delicado sabor, la han convertido en una opción predilecta en países como Noruega e Islandia. En España, ha empezado a ganar popularidad, especialmente en regiones del norte y, más recientemente, en todo el país gracias a su presencia en Mercadona.

En este supermercado, se comercializa como filetes de gallineta descongelada con agua añadida bajo la marca Hacendado. Una bandeja de 350 gramos tiene un precio de solo 4,53 euros, lo que la convierte en una opción económica y accesible para quienes buscan una alternativa de calidad a la merluza.

Beneficios nutricionales: una opción para cuidar tu salud

La gallineta no sólo destaca por su sabor, sino también por su excelente perfil nutricional. Con sólo 79 calorías por cada 100 gramos, es un pescado ideal para quienes buscan cuidar su línea sin renunciar al sabor. Además, contiene 20 gramos de proteínas de alta calidad por porción, lo que la convierte en una opción perfecta para sustituir a la carne en dietas equilibradas.

Entre sus principales nutrientes se encuentran los ácidos grasos omega-3, esenciales para reducir los niveles de triglicéridos, mejorar la circulación sanguínea y proteger la salud del corazón. Estos ácidos grasos también tienen propiedades antiinflamatorias, lo que los hace beneficiosos para quienes padecen enfermedades crónicas como artritis.

Asimismo, la gallineta es una excelente fuente de vitaminas B6, B12 y D, fundamentales para el sistema inmunológico y el metabolismo energético. Sus minerales, como el fósforo y el selenio, son esenciales para mantener huesos fuertes y combatir el daño celular causado por los radicales libres.

Cómo cocinar la gallineta: una receta fácil y deliciosa

Cocinar la gallineta es sencillo y permite disfrutar de su textura y sabor al máximo. Uno de los métodos más recomendados es el papillote, que ayuda a conservar la humedad del pescado y potenciar su sabor natural.

Para preparar una gallineta en papillote, sigue estos pasos:

Precalienta el horno a 180 grados.

a 180 grados. Limpia el pescado bajo agua fría, retira las escamas y sécalo con papel de cocina.

el pescado bajo agua fría, retira las escamas y sécalo con papel de cocina. Coloca el pescado en un trozo grande de papel de horno y añade ingredientes como pimiento verde, tomate troceado, ajo laminado, romero y rodajas de limón.

y añade ingredientes como Rocía con un poco de aceite de oliva virgen extra, salpimienta al gusto y cierra el papel sellando los bordes.

salpimienta al gusto y cierra el papel sellando los bordes. Cocina en el horno durante 15-20 minutos.

El resultado es un plato saludable, lleno de sabor y perfecto para cualquier ocasión.

Ta y como puedes ver, la gallineta nórdica del Pacífico es un pescado que combina sabor, valor nutricional y precio accesible, posicionándose como una alternativa perfecta a la merluza. Su creciente popularidad siendo el pescado que más se vende en Mercadona no es casualidad; se trata de un producto que ha llegado para quedarse y conquistar los paladares más exigentes, además de ser especialmente recomendable si lo que buscas es un pescado de calidad a buen precio.

Si buscas incorporar a tu dieta una opción deliciosa, saludable y económica, la gallineta es la respuesta. Además, su versatilidad en la cocina te permitirá disfrutarla de múltiples maneras, desde recetas sencillas hasta elaboraciones más sofisticadas. No dudes en probarla y descubrir por qué está recomendada por expertos en nutrición.