Cobas AM, la gestora fundada por Francisco García Paramés, realizó cambios en su cartera ibérica durante el primer trimestre del año, entre los que se incluye la salida de Metrovacesa y el incremento de la inversión en Mediaset España, en ambos casos coincidiendo en el tiempo con las opas que FCC y Media For Europe han lanzado, respectivamente, por cada compañía.

Además de salir de Metrovacesa, la firma decidió cerrar su posición en Ence, Sonae y Prisa y entrar en Iberpapel, Applus, Acerinox, Gestamp y CIE, todas ellas “viejas conocidas” de la firma de Paramés. Mientras que el primer grupo de compañías tenían un peso conjunto en la cartera del 7%, las nuevas incorporaciones suponen algo más de un 5% del porfolio.

En el resto de la cartera, los movimientos más importantes han sido, por el lado de las compras, CAF -además de la mencionada Mediaset España-; mientras que por el lado de las ventas, destacan las salidas de Galp Energía y Repsol.

La salida de Paramés de Metrovacesa coincide con la opa parcial que FCC lanzó sobre el 24% de las acciones de la promotora a un precio de 7,8 euros por título en efectivo. Si bien es cierto que consideran que ese precio no refleja el valor de los activos de la compañía, han decidido liquidar la posición debido a que ahora el potencial de revalorización es menor y a que hay alternativas de inversión más interesantes.

De la misma manera, en la carta del primer trimestre dirigida a sus inversores, Cobas AM explica que la opa de Media for Europe por el 44,3% que no posee de Mediaset España a 1,86 euros más 4,5 acciones ordinarias tampoco valora adecuadamente los activos del grupo de medios.

Rentabilidades positivas en el primer trimestre

Entre enero y marzo la evolución del valor liquidativo de la cartera ibérica ha sido del 5,3%, frente al 0,2% de su índice de referencia. Desde que la gestora de Paramés comenzó a invertir, la rentabilidad es del 0,7%, por el 14,2% del índice.

Frente a las entradas y salidas de valores españoles, en el primer trimestre han hecho pocos cambios en la cartera internacional. Sólo han salido por completo de Inpex y Dassault Aviation debido a su buen comportamiento. A diciembre estas compañías tenían un peso conjunto ligeramente por debajo del 2%. Además, han reducido su inversión en Golar LNG y Kosmos Energy; mientras que el equipo de Paramés ha dado entrada a Fresenius y Organon y ha aumentado el peso de Curry’s y BW Offshore.

En el arranque del ejercicio, la cartera internacional de Paramés ha obtenido una rentabilidad del 15,5%, lo que contrasta con la caída del 5,5% de su índice de referencia. Desde que el nacimiento del fondo Cobas Internacional FI -a mediados de marzo de 2017- la caída es del -1,1%, mientras que su índice de referencia ha subido un 36,5% en el mismo período.

También positiva, del 12,9%, ha sido la rentabilidad de la cartera de grandes compañías, lo que contrasta con el comportamiento de su índice de referencia, que perdió un 3% en el mismo plazo. Desde que el inicio del fondo Cobas Grandes Compañías FI -en abril de 2017- ha obtenido una rentabilidad del -6,9%. Por el contrario, en ese mismo periodo, el índice de referencia se apreció un 71,4%.