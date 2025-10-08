El precio de la onza de oro troy ha vuelto a alcanzar máximos históricos al romper la barrera psicológica de los 4.000 dólares. Así, el activo refugio sigue atrayendo a los inversores en momentos de inflación e incertidumbre geopolítica. Esta situación también se ve reflejada en otro tipo de activos menos convencionales como las criptomonedas. Así, Bitcoin también está en máximos al sobrepasar los 125.000 dólares.

El metal dorado sobrepaso los 4.000 dólares durante el martes, llegando a alcanzar los 4.037,02 billetes verdes. En la mañana de este miércoles, cada onza se situaba alrededor de los 4.035 dólares, ligeramente por debajo. No obstante, el hito ya está consumado.

El oro tardó cerca de dos años en pasar de los 2.000 dólares por onza hasta los 3.000 dólares, desde mayo de 2023 hasta marzo de 2025. Ahora, los últimos 1.000 dólares se han recorrido en apenas siete meses.

Los 1.000 dólares se consiguieron en 2009. Es decir, el crecimiento del valor del metal dorado ha sido exponencial en los últimos tiempos, especialmente desde febrero de 2024.

Seguirá ampliación.