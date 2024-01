Orange sufre una caída del servicio de internet en toda España: se sospecha de un ataque ‘hacker’

Orange ha sufrido en la tarde de este miércoles una caída del servicio de internet que está afectando a sus clientes en toda España, según ha confirmado la compañía de telefonía móvil a través de sus redes sociales.

Algunas fuentes especulan con que la causa de la caída de los servidores de Orange podría ser por ataque de hackers la pasada madrugada, que habrían cambiado completamente parte de la configuración de sus sistemas de conexión.

Así lo asegura, por ejemplo, redes.zone, que asegura que

la caída de Orange, seguramente sea «culpa del hackeo de la cuenta de RIPE del operador». El RIPE es uno de los cinco registros regionales de Internet que hay en el mundo, y es el que corresponde a Europa, Oriente Medio y partes de Asia Central.

«En la madrugada de hoy, un usuario en Twitter citando a Orange, ha puesto unas capturas de pantalla del panel de administración del RIPE del operador, ha decidido modificar los objetos de ruta, se podría decir que han tirado el operador entero, y seguramente tengas problemas a la hora de navegar por Internet», sostiene redes.zone.

Un hacker (ciberdelincuente) «ha conseguido hacerse con el control total de la cuenta de RIPE de Orange, todavía no se sabe muy bien cómo han conseguido acceder, pero se supone que Orange no tenía activada la autenticación en dos pasos que sí tenemos disponible en RIPE, para proporcionar una autenticación fuerte. Por lo tanto, al no tener esta segunda forma de autenticación, han podido entrar fácilmente con las credenciales robadas de alguna forma», sostiene los especialistas de redes.zone.

Sin embargo, la compañía no ha aclarado nada respecto al origen de la caída de los servidores de Orange. «Estamos trabajando para que el servicio se restablezca lo antes posible», ha sostenido Orange, que, a continuación, ha afirmado que el problema ya está resuelto para algunos clientes, a la espera de recuperar el resto «en breve».

La incidencia ha sido detectada por Orange en la tarde de este miércoles, aunque no han aclarado de qué tipo de situación técnica se trataría, sino que solo han explicado que es «generalizada» y que se ha encontrado de forma rápida.

Han sido varios usuarios de la compañía los que se han comenzado a quejar a través de sus redes sociales. «Estamos trabajando para solucionarlo cuánto antes», han respondido desde Orange.