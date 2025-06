El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, espera que el Gobierno tenga en cuenta «los perjuicios que pueda tener esta operación para el país», en alusión a la OPA del BBVA sobre la entidad.

«Confío en que el Gobierno español hará una reflexión y tendrá en cuenta el estado de la situación: el bien que pueda tener para el país esta operación, que yo no lo veo, y, en cambio, los perjuicios que pueda tener esta operación para el país, que yo sí los veo», ha dicho en una entrevista de TV3.

Como es sabido, la elevación de la OPA al Consejo de Ministros ha puesto muy nervioso al presidente del BBVA, Carlos Torres, que ha amenazado al Gobierno con llevarlo a los tribunales y ante la Comisión Europea, y ha congelado la financiación de la venta de Talgo impulsada por el Ejecutivo.

«Veo muy difícil que salga una operación que va en contra de los clientes», ha dicho Oliu, y ha añadido que la OPA sobre el Sabadell tiene un rechazo por parte de todos menos de quienes lo consideran inevitable, es decir, el BBVA.

Para él, «los únicos que no lo rechazan no es que no lo rechacen: dicen que la OPA es inevitable, como el sino, la fuerza del destino. No, no es la fuerza del destino».

«La fuerza del destino es que nosotros podamos explicar, y lo explicaremos en su momento a los accionistas, que el proyecto del Banc Sabadell les dará más rendimiento y más valor que si aceptan esta OPA», ha asegurado.

«La única cosa que haré es, cuando tenga las condiciones que haya dado el Gobierno, las que ha dado la CNMC y el precio que finalmente diga el BBVA, entonces explicaré a los accionistas si me parece una buena operación o no», y por qué, ha añadido.

Sobre si piensa en la sucesión de su cargo, a sus 76 años, ha respondido que ahora: «En estos momentos solo pienso en una cosa: en el futuro del banco».

Ahora se plantea superar la OPA «y empezar a pensar en el proyecto de futuro del banco para que pueda seguir siendo un proyecto de éxito, un proyecto de generación de valor para los clientes, de ir mejorando, porque siempre se ha de estar insatisfecho».

«Y, por otra parte, que pueda seguir dando un buen valor para el accionista, que nos mantenga la confianza», ha deseado.