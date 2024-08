La OCU lo confirma: si te pasa esto con tu compañía las facturas te salen gratis según la ley

Como consumidores, debemos tener siempre claro qué servicios estamos contratando, sus tarifas y también qué ocurre en determinados casos si por ejemplo no se cumple lo contratado. En el caso concreto de las compañías energéticas y sobre todo cuando se trata de la compañía que nos suministra la luz, es posible que entender lo que pone en la factura sea algo complicado para muchas personas. A esto se le suma el que puede que nos cambien las tarifas, de modo que llega un punto que no sabemos si realmente pagamos lo que nos toca o tal vez, la poca información nos ha llevado a tener contratado un servicio que en realidad nos está cobrando de más. Afortunadamente, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) nos sirve de ayuda y de hecho, nos informa que hay casos en los que las facturas pueden salirnos gratis.

En el año 2021, se implementó un cambio con respecto a las tarifas eléctricas, por lo que se generaron numerosos problemas en la facturación de diferentes compañías energéticas. Muchos de los problemas ya quedaron resueltos, pero sin embargo, otros persisten afectando a miles de hogares. Una serie de problemas de facturación que generan confusión entre los consumidores, pero que además también dificultan la gestión adecuada del gasto energético. De este modo, puede que veamos que nos llega una factura desorbitada a casa, generada a partir de lo que no nos han cobrado en meses anteriores. Y la situación se agrava cuando las compañías energéticas no ofrecen una solución rápida, lo que deja a los consumidores en una posición de vulnerabilidad. En este contexto, la OCU ha intervenido para recordarnos que tenemos derechos legales para enfrentarnos a estas situaciones.

La OCU alerta sobre las facturas de las compañías energéticas

A través de un artículo publicado en su página web, la OCU destaca tres derechos fundamentales que los consumidores desconocen y que tienen que ver con las facturas de la luz. Estos derechos pueden marcar la diferencia a la hora de lidiar con problemas de facturación, desde retrasos en el cobro hasta errores en las facturas que podrían resultar en pagos más altos de lo debido. De este modo, conocer lo que marca la ley, y que recuerda la OCU, no sólo nos ayuda a evitar situaciones abusivas, sino que también nos permite tomar decisiones informadas y, si es necesario, cambiar de compañía para garantizar un mejor servicio.

Energía gratis si no te facturan a tiempo

Uno de los mayores inconvenientes con las compañías energéticas es la falta de claridad en sus facturas. Los cambios en las tarifas y el ajuste de los sistemas de comunicación entre distribuidoras y comercializadoras han generado tal confusión que es realmente complicado saber qué tenemos contratado o también qué cantidad estamos pagando realmente. A eso se le suman errores de facturación de los que la OCU dice que son más frecuentes de lo que pensamos desde el cambio de 2021 y que lleva a que muchos consumidores puedan llegar incluso a acumular meses sin recibir una factura y que de repente, reciban una en la que se pretende cobrar todo de golpe.

Sobre esto, la OCU señala cuál es el tiempo que las compañías energéticas tienen para emitir la factura tras un cambio de suministrador. Según la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, si la compañía no emite la liquidación en un plazo máximo de 42 días después del cambio, el consumidor no tiene obligación de pagar los atrasos. Esto significa que, si una compañía no cumple con este plazo, legalmente no estás obligado a abonar las facturas pendientes. Este derecho protege a los consumidores de los retrasos injustificados en la facturación y garantiza que las compañías energéticas sean más eficientes a la hora de emitir los cobros.

No aceptes facturas por consumos de más de un año

Otro derecho esencial que señala la OCU es el de no aceptar facturas por consumos acumulados durante más de un año. Las compañías están obligadas a facturar con una periodicidad establecida en el contrato, que generalmente es de uno o dos meses. Sin embargo, no siempre cumplen con esta norma y, en ocasiones, intentan corregir sus errores emitiendo facturas por periodos muy prolongados. La ley establece que, si se facturan cantidades inferiores a las debidas, el ajuste debe ser prorrateado en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron con el error, sin que este periodo exceda de un año. Es decir, si una compañía te ha estado cobrando de menos durante mucho tiempo, no pueden exigirte el pago total de golpe, sino que deberán dividirlo en la misma cantidad de meses en la que has estado pagando de menos.

Indemnización por falta de atención a las reclamaciones

¿Y qué dice la OCU cuando reclamamos sobre las facturas pero la compañía da la callada por respuesta? Cuando se trata de reclamar, la OCU recuerda que ley establece que las reclamaciones deben ser respondidas en un plazo máximo de cinco días. Si esto no ocurre, el consumidor tiene derecho a una compensación económica de 30 euros. Este derecho busca incentivar a las compañías a ofrecer un servicio al cliente más eficiente y a responsabilizarse por sus errores de facturación o cortes indebidos en el suministro eléctrico.

Lo último que puedes hacer: cambiar de compañía

Si los problemas persisten y las compañías no ofrecen un buen servicio, la OCU recomienda no dudar en cambiar de comercializadora. Cambiar de compañía energética es un proceso sencillo que no pone en riesgo la calidad del suministro, ya que este está garantizado por la distribuidora. La comercializadora sólo se encarga de facturar el consumo, por lo que, si una compañía no está cumpliendo con sus obligaciones, cambiar puede ser la mejor opción.