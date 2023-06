El nuevo pintalabios de Mercadona que es para alucinar: no se quita en todo el día

Llega el verano y aunque el maquillaje suele ser el mínimo para no tener que sufrir los efectos del calor, parece que siempre gusta lucir unos labios bien maquillados, y sobre los que además no se sufra el tener que estar retocando cada dos por tres. Por ello, si buscas un labial que te dure horas y horas y que además tenga un color que marque tendencia, seguro que te va a encantar el pintalabios de Mercadona que es para alucinar: no se quita en todo el día y además ya se ha convertido en uno de sus cosméticos más virales.

El pintalabios de Mercadona para alucinar

Si eres de las que te gusta lucir unos labios perfectos durante horas, pero sin renunciar a la comodidad y la hidratación, estás de enhorabuena. Mercadona, cuya sección de cosmética siempre está al día de las últimas tendencias en belleza, cuenta por fin en sus líneales con el pintalabios del que todo el mundo habla en redes sociales: el pintalabios fijo Superstay Vinyl Ink de Maybelline, un producto que es para alucinar.

El pintalabios fijo Superstay Vinyl Ink de Maybelline es un labial líquido de alta pigmentación que ofrece un color intenso y duradero con un acabado vinilo. Su fórmula innovadora contiene una tecnología de tinta elástica que se adapta a los movimientos de los labios y crea una capa flexible que no se agrieta ni se desvanece.

Además, este pintalabios tiene un aplicador en forma de flecha que facilita su aplicación y permite definir el contorno de los labios con precisión. Su textura es ligera y cremosa, y deja una sensación de confort e hidratación en los labios. No reseca ni deja sensación pegajosa.

El pintalabios fijo Superstay Vinyl Ink de Maybelline está disponible en 12 tonos diferentes, desde los más naturales hasta los más atrevidos. Sin embargo, el más popular de todos, y el más vendido actualmente en Mercadona es el número 35 o «Cheeky», un labial en un tono rosa apagado que aporta un toque de alegría y frescura al rostro. Sea cual sea tu estilo, seguro que encuentras el tono que mejor te sienta.

Lo mejor de este pintalabios es que no se quita en todo el día. Puedes comer, beber, besar o hablar sin preocuparte de retocarte. Su color permanece intacto hasta 16 horas, sin transferirse ni manchar. Así, podrás disfrutar de unos labios bonitos y cuidados desde la mañana hasta la noche.

El pintalabios fijo Superstay Vinyl Ink de Maybelline tiene un precio de 11,95 euros y se puede comprar en todas las tiendas Mercadona y también a través de su tienda online. No lo dudes y hazte con este pintalabios que seguro llevarás todo el verano para unos ¡labios perfectos!.