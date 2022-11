El frío ha llegado y lo ha hecho con bastante fuerza así que ante la bajada de temperaturas que estamos notando estos días nada como elegir ropa de cama que nos abrigue mientras dormimos. Entre lo que no nos puede faltar están los nórdicos que son de hecho un elemento imprescindible cuando llega la temporada de otoño-invierno y en el caso de que estés buscando darle un nuevo aire al que ya tienes, te recomendamos que elijas la nueva funda nórdica de Ikea que se está vendiendo como churros.

La funda nórdica más vendida de Ikea

Hoy en día son tantas las fundas nórdicas que podemos encontrar en tiendas como Ikea que conseguimos así que nuestra cama luzca diferente cada año. En esta ocasión, la funda de la temporada es un modelo de Ikea que es toda una novedad y que todo el mundo quiere.

Se trata de la funda nórdica KRÅKRISMOTT que además incluye también una funda para la almohada. Te mostramos el modelo de color verde claro aunque también se vende en color azul oscuro. El color se ha obtenido gracias a los residuos agrícolas de las palmas saw palmetto que le aporta un tono muy natural que te hará sentir como si te estuvieras tumbando en plena naturaleza.

La funda está hecha de algodón y viscosa, que absorbe y elimina la humedad de tu cuerpo y garantiza una temperatura agradable y constante para un mayor confort durante toda la noche.

Una elegante funda nórdica que tiene además cierre con botones para asegurarnos que el nórdico no se sale en ningún momento.

Para los cuidados de la funda, Ikea recomienda que la lavemos al margen del nórdico y a una temperatura de 60°C como máximo en el programa de tratamiento normal en el que sueles hacer la mayoría de lavadoras. Eso sí no puedes usar lejía y tampoco se aconseja la secadora, sino que es mejor secarla al aire aunque si no puedes evitar meterla en la secadora esta no debe tener una temperatura superior a los 80 grados y si has de plancharla no puede superar los 200 grados. Tampoco se puede limpiar en seco.

No lo dudes y no tardes en ir a por esta funda nórdica ya que como decimos, se trata de la funda más deseada de este otoño e invierno que además tiene un precio increíble de tan sólo 29.99 euros para unas medidas de 150x 200 cm (50×60 cm para la almohada) o 39,99 euros para unas medidas de 240 x 220 cm.