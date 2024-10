Novedad urgente en la Tarjeta Dorada de RENFE: comprueba bien si te afecta

Los mayores de 60 años se pueden beneficiar de múltiples ventajas, entre ellas la Tarjeta Dorada de RENFE, que les ofrece importantes descuentos en sus viajes. Esta tarjeta permite obtener rebajas del 25% en trenes AVE, Larga Distancia y AVE Internacional, mientras que en los trenes de Media Distancia el descuento es del 40%. Para los trenes Avant, el descuento varía según el día: 25% de lunes a viernes y 40% los fines de semana. Además, los billetes comprados con la Tarjeta Dorada se pueden modificar y cancelar, siempre que las condiciones lo permitan.

La Tarjeta Dorada se puede obtener en taquillas de estaciones, agencias de viajes físicas y a través de algunas entidades bancarias. Su renovación online está disponible, siempre que la tarjeta no haya sido emitida por un banco. Los titulares pueden renovar la tarjeta hasta 90 días antes de su vencimiento, con opciones de renovación por uno, dos o tres años. El proceso de renovación se puede completar mediante tarjeta de crédito, débito o Bizum, y los usuarios reciben la tarjeta en formato PDF o Passbook junto con la confirmación por correo electrónico.

Tarjeta Dorada de RENFE

Si eres mayor de 60 años, puedes tener un descuento en todos tus viajes en tren por tan sólo 6 euros gracias a la Tarjeta Dorada. Esta tarjeta, que es nominativa e intransferible, se puede adquirir fácilmente en las taquillas de las estaciones o en agencias de viajes. Además, tiene una validez flexible.

En cuanto a los descuentos, la Tarjeta Dorada ofrece distintas ventajas según el tipo de tren. Para los trenes AVE, AVE Internacional entre España y Francia y los de Larga Distancia, los usuarios disfrutan de un descuento del 25% sobre cualquier precio disponible. Por otro lado, si viajas en trenes Avant, el descuento varía según el día de la semana: de lunes a viernes obtienes un 25% de descuento, mientras que los sábados y domingos el descuento es del 40%. Para los trenes de Media Distancia, el descuento que se aplica es del 40%, lo que supone un ahorro significativo en tus viajes.

Además, los billetes adquiridos con la Tarjeta Dorada permiten cambios y anulaciones, siempre que las condiciones del billete lo permitan, aunque en algunos casos estas modificaciones podrían estar sujetas a gastos adicionales.

Complementos

Los complementos de RENFE ofrecen opciones flexibles para modificar billetes sin gastos adicionales. El complemento «Cambios gratuitos ilimitados» permite realizar un número ilimitado de modificaciones sin cargo, debiendo abonar sólo la diferencia si el nuevo billete es de mayor precio. Si el nuevo billete es de menor valor, no se reembolsa la diferencia. No se permite cambiar a la tarifa Básico.

Por otro lado, el complemento «Cambios Puente AVE» permite cambios para el mismo día del viaje hasta 30 minutos antes de la salida del nuevo tren, sin costos ni ajustes de precio. Mantiene el valor facial del billete original y no permite cambiar a Básico.

El Pack Superflex combina ambas opciones, ofreciendo cambios ilimitados y de última hora. Para cambios en el mismo día, hasta 30 minutos antes de la salida, no hay costos ni ajustes de precio. Si se realiza el cambio para otro día, se paga la diferencia en caso de un precio superior. En todos los casos, no se reembolsa la diferencia si el nuevo billete es de menor valor y no se permite cambiar a Básico.

Renovación

RENFE ha actualizado el proceso de renovación de la Tarjeta Dorada, permitiendo hacerlo directamente a través de su sitio web oficial. La gran novedad es que puedes renovar la tarjeta por 1 año por 6 euros, 2 años por 12 euros o 3 años por 15 euros, lo que supone un descuento del 16%. Además, puedes anular la renovación en un plazo de 15 días, pero sólo si la operación fue online.

Para realizar la renovación, lo primero es validar que la tarjeta esté vinculada al documento indicado y que se pueda renovar. Luego, introduces tu correo electrónico y número de teléfono, eligiendo el método de pago preferido (tarjeta de crédito, débito o Bizum). Tras completar el pago, la vigencia de la tarjeta se actualiza automáticamente.

Uso

En la página web de Renfe puedes hacer diferentes gestiones relacionadas con la Tarjeta Dorada. Sólo tienes que introducir el número del documento, la tarjeta, el correo electrónico y número de teléfono. Entre las opciones disponibles están la consulta, reimpresión y descarga de la tarjeta en PDF o su envío en formato Passbook. Además, puedes anular la tarjeta dentro de los 15 días posteriores a la renovación.

Puedes utilizar la Tarjeta Dorada en cualquier compra, tanto online como presencial. En renfe.com, al seleccionar el trayecto, tienes que marcar la opción de «Descuentos» y elegir «Tarjeta Dorada». Luego introduces el número de la tarjeta, aplicándose el descuento automáticamente. El día del viaje debes llevar el DNI y la Tarjeta Dorada para verificar el descuento.

En definitiva, la Tarjeta Dorada de RENFE ofrece descuentos y comodidad para viajeros mayores de 60 años.