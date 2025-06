No vas a querer otra cosa: el nuevo aperitivo de 1 euro que arrasa en Mercadona

Ahora que estamos casi en verano, seguro que comenzamos a pensar en llenar la nevera de helados y refrescos y también de alguna manera, nos apetece probar nuevos snacks o aperitivos para esos momentos de relax en vacaciones, o cuando estamos entre amigos. Y si buscas sorprenderte, nada como elegir el nuevo aperitivo de 1 euro que arrasa en Mercadona, aunque eso sí, una vez lo pruebes querrás acompañarlo de algo que esté muy pero que muy frío.

Las redes sociales ya se han llenado de comentarios, fotos y recomendaciones. Y no es para menos. Este snack lo tiene todo: sabor potente, textura crujiente y ese puntito adictivo que hace imposible comerse solo una. ¿Lo mejor? Está al alcance de cualquiera: no necesitas buscarlo en tiendas gourmet ni gastar más de la cuenta. Nos estamos refiriendo en concreto, a las Patatas fritas sabor barbacoa Hacendado, el nuevo antojo de muchos que, ya está conquistando paladares de todas las edades y sí, tú también vas a querer probarlas.

El nuevo aperitivo de 1 euro que arrasa en Mercadona

Lo primero que llama la atención al abrir la bolsa de Patatas fritas sabor barbacoa Hacendado es el aroma: un olor a barbacoa intensa, con notas dulces y ahumadas que te transportan directamente a una parrillada de verano. El sabor de este nuevo aperitivo de Mercadona no se queda atrás. Estas patatas combinan un punto salado con un dulzor sutil, rematado por ese toque especiado tan característico de la salsa BBQ.

El equilibrio está muy bien conseguido: no empalagan, pero su sabor conquista. Eso sí, no son excesivamente picantes, lo que las hace aptas para toda la familia, desde los más pequeños hasta los más mayores. Y, por supuesto, no faltan los clásicos toques de pimentón, cebolla y tomate que redondean la experiencia.

Cada patata es ondulada y crujiente, con ese grosor justo que les da cuerpo sin perder ligereza. Una vez empiezas, es fácil que la mano vuelva a la bolsa una y otra vez. Así de irresistibles son.

El formato ideal para compartir o no

El envase de estas patatas barbacoa de Hacendado contiene 150 gramos y cuesta solo 1,20 €. Una cantidad perfecta para un picoteo en pareja, una reunión improvisada con amigos o incluso para acompañar una comida sencilla. También es el tamaño ideal para quienes quieren darse un capricho sin pasarse.

Además, el packaging es muy visual y apetecible: un fondo marrón que evoca el carbón de la barbacoa, con chips flotando en torno a una botella de salsa BBQ. Solo con ver la bolsa ya apetece abrirla.

Y aunque se presentan como un aperitivo, la verdad es que tienen muchos más usos. Puedes incorporarlas como topping crujiente en una hamburguesa casera, servirlas como base para unos nachos exprés o incluso como guarnición alternativa en una cena rápida. Su sabor es tan potente que se integran con facilidad en platos más elaborados.

Un producto que engancha (y no sólo por su precio)

Parte del éxito de este snack está, sin duda, en su precio ajustado. En un momento en que la cesta de la compra se resiente y buscamos alternativas que nos den más por menos, productos como este ganan terreno. Por apenas 1,20 € puedes llevarte una bolsa generosa, sabrosa y con la garantía de calidad de la marca blanca de Mercadona.

Pero más allá del precio, lo que realmente está haciendo que estas patatas se conviertan en virales es la satisfacción que dejan. La gente repite, recomienda, y muchas veces vuelve al supermercado sólo para reponerlas.

Perfectas para verano (y para todo el año)

Aunque estas patatas barbacoa Hacendado son un éxito en cualquier momento, lo cierto es que su sabor ahumado y festivo parece hecho a medida para el verano. Para esas tardes de piscina, para llevar a la playa, para acompañar un picnic o para animar una barbacoa en casa, se convierten en la compañía perfecta. Y además, combinan bien tanto con bebidas frías como con una buena cerveza o un refresco con hielo. En definitiva, un acierto fácil para cualquier ocasión informal.

Eso sí, si te haces fan (que probablemente lo harás), ten en cuenta que en algunas tiendas empiezan a escasear. El boca a boca está funcionando y no es raro ver estantes vacíos en algunas zonas. Así que si las ves, ¡no te lo pienses mucho!.

En resumen, estas Patatas fritas sabor barbacoa Hacendado de 150 g por 1,20 € no solo están buenísimas, sino que además han logrado convertirse en el aperitivo estrella de esta temporada. Fáciles de encontrar, asequibles, y con un sabor que sorprende y engancha desde el primer bocado.

Ya sea para darte un capricho en solitario, para compartir con amigos o para animar cualquier encuentro improvisado, son una opción perfecta. A veces, los placeres más sencillos son los que mejor funcionan. Y en este caso, Mercadona lo ha clavado.