No te pueden subir el alquiler: se acabaron los engaños de tu casero

Si vives de alquiler, es posible que temas que en algún momento tu casero te avise de una subida del precio de lo que pagas por tu piso. ¿Es legal que lo haga? ¿Qué puedes hacer para evitarlo? En este artículo te explicamos lo que dice la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda y la Ley de Arrendamientos Urbanos sobre este tema para que sepas cuándo no te pueden subir el alquiler y evitar así cualquier tipo de engaño.

Cuándo no te pueden subir el alquiler

La nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, aprobada en mayo de 2023, tiene como objetivo garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible a todos los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Para ello, establece una serie de medidas que afectan al mercado del alquiler, entre las que destaca el límite al precio de la renta en las zonas declaradas como mercado residencial tensionado.

Estas zonas son aquellas en las que existe una gran demanda de vivienda y una escasa oferta, lo que provoca un aumento desproporcionado de los precios y dificulta el acceso a la vivienda. La declaración de estas zonas corresponde a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, que deben tener en cuenta criterios como el nivel de renta, el esfuerzo económico para acceder a la vivienda, el grado de ocupación o la evolución de los precios.

En estas zonas, el precio del alquiler queda limitado por un índice de referencia que se calcula en función del valor catastral, la superficie, la antigüedad, el estado y la ubicación de la vivienda. Este índice se publica anualmente por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y se actualiza cada trimestre. El precio del alquiler no puede superar el índice de referencia ni el que conste en el contrato vigente, salvo que se hayan realizado obras de mejora en la vivienda.

Además, la Ley de Arrendamientos Urbanos, modificada por la nueva ley, establece que la duración mínima del contrato de alquiler es de cinco años si el arrendador es una persona física y de siete años si es una persona jurídica. Durante este periodo, el arrendador no puede subir el precio del alquiler más allá del incremento del Índice de Precios al Consumo (IPC). Una vez transcurrido este plazo, si no hay acuerdo entre las partes para renovar el contrato, el arrendador puede subir el precio del alquiler libremente, pero debe comunicarlo al arrendatario con cuatro meses de antelación.

Cuándo te pueden subir el alquiler

Sin embargo, si el contrato de alquiler incluye una cláusula de actualización, el arrendador puede ajustar el precio anualmente. Anteriormente, esto se hacía basándose en la inflación registrada dos meses antes del vencimiento del contrato, y se debía notificar un mes antes del vencimiento. Sin embargo, con la Ley de Vivienda de 2023, el ajuste de la renta no puede superar el 2% según el Índice de Garantía de Competitividad (IGC) publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística. En 2024, el límite será del 3%, y a partir de 2025, se basará en un nuevo índice del INE. Si la inflación es menor, los alquileres se ajustarán con el IPC.

Hemos de tener en cuenta sin embargo, que el límite del 2% en el alquiler varía en función de la situación del casero. Aquellos que sean grandes tenedores pueden acordar subidas por encima del 2%, pero no excediendo ese límite. Si el arrendador no es un gran tenedor y ambas partes no acuerdan un aumento superior, la subida no superará el 2%. También se permite un incremento de hasta un 10% si la vivienda se ha rehabilitado recientemente para mejorar la eficiencia energética o si el contrato es de 10 años o más.

Por tanto, si tu casero te quiere subir el alquiler antes de que termine el plazo mínimo del contrato o por encima del límite establecido por la ley, puedes negarte a aceptarlo y reclamar tus derechos. Para ello, puedes acudir a los servicios de mediación o arbitraje que existen en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos, o bien iniciar un procedimiento judicial. También puedes solicitar la ayuda de las asociaciones de inquilinos o de los servicios sociales municipales6.

Recuerda que vivir de alquiler no significa renunciar a tus derechos como ciudadano. La nueva ley te protege frente a los abusos y los engaños de los caseros que quieren aprovecharse de la situación del mercado para obtener más beneficios. No te quedes callado y defiende tu derecho a una vivienda digna y asequible.