No querrás otra cosa: así es la salsa del Mercadona que está siendo todo un éxito

Los clientes de Mercadona están acostumbrados a encontrar siempre las mejores novedades en productos de alimentación que muchas veces, se acaban convirtiendo en algo imprescindible en nuestra cesta de la compra. Es lo que ha ocurrido precisamente con la última salsa lanzada en los supermercados de Juan Roig y que ya está arrasando. Una salsa que vas a querer usar para todo tipo de platos, así que no la dejes escapar. La salsa del Mercadona que está siendo todo un éxito gracias a una mezcla muy particular por lo que seguro que no querrás otra.

La nueva salsa que arrasa en Mercadona

Cualquier plato que preparemos sabe siempre mucho mejor si le sumamos una salsa, y aunque para esta podemos encontrar recetas fáciles de preparar en pocos minutos, también podemos recurrir a las que venden en el supermercado listas para consumir y entre las que se impone ahora la más deliciosa de todas. La nueva salsa de Mercadona que es todo un «top» ventas ya que combina dos ingredientes que seguro que te encantan.

Se trata de la Salsa miel y mostaza Hacendado que muchos de los «Jefes» de Mercadona ya han comprado y de la que están comentando en redes sociales que tiene un sabor exquisito. Entre los ingredientes junto a la mostaza y el grano de mostaza, así como la miel, podemos encontrar además otros como la cúrcuma, el vinagre y también sal y azúcar.

El resultado es una salsa que resulta ideal para todo tipo de platos, especialmente ensaladas tal y como podemos ver reflejado en la etiqueta del envase, aunque lo cierto es que su sabor ligeramente agridulce hace que sea también una salsa ideal para platos tanto de carne como de pescado. O si te gusta «dipear» puedes servirla acompañando unas patatas fritas, o también, unos nuggets de pollo o unos palitos de pescado. Elijas lo que elijas, será el complemento perfecto para que todos tus platos mejoren todavía más su sabor.

No cabe duda que esta salsa se va a convertir en tu favorita y no vas a querer otra. Incluso se recomienda usarla para untar tostadas y disfrutar así de un pequeño «snack» en cualquier momento del días así que ¿a qué esperas para ir a por ella y probarla de una vez? Ya la tienes disponible en todos los establecimientos de Mercadona así como en su tienda online, a un precio de tan sólo 1,50 euros para un bote de 3,25 euros.