«No imaginaba que fuera tanto»: lo que gana un propietario de máquinas de vending sorprende a todos

Las máquinas vending se han convertido en un clásico en España y cada vez son más las empresas que invierten en ofrecer este tipo de servicio a la sociedad. Una empresa que lleva más de 20 años en el sector ha dado todos los secretos sobre cómo funciona este negocio en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las máquinas de vending y todos los secretos que hay en su gestión diaria.

Japón lidera con holgura la clasificación de países con más máquinas de vending por habitante, pero con el paso de los años en España también ha escalado puestos en esta tabla. Cada vez son más las empresas que se dedican a este negocio y esto lo podemos ver en cualquier calle de nuestro país y especialmente en estaciones de autobús, metro o tren o incluso en locales comerciales que sólo se dedican a vender diferentes productos en las máquinas de vending.

Al hilo de este auge, @adriang.martin, un influencer de las redes sociales, ha realizado un vídeo en el que ha entrevistado a varios trabajadores de ECR Balear, una empresa que lleva más de 20 años en el sector. La conclusión del negocio de las máquinas de vending es que se necesita una gran implicación y que no es dinero fácil. Al margen de esto, también se han puesto números a un negocio por el que cada vez optan más ciudadanos españoles.

El negocio de las máquinas de vending

Un trabajador ECR Balear es el protagonista de este vídeo viral en el que deja claro que el negocio de las máquinas de vending requiere de mucho esfuerzo para seducir al cliente al que tienen que comprar los productos. «Conlleva mucho esfuerzo, sobre todo comercial. ¿Cómo conseguimos llegar al cliente? A base de llamar a la puerta varias veces», deja claro sobre una estrategia donde siempre tienen que predominar las primeras marcas. «Si colocas marcas blancas, el margen es mucho mayor, pero la gente no lo compra. Si la marca no es conocida, no te lo van a comprar o te van a comprar mucho menos. El error más típico es que se creen que es tener la máquina puesta y ya está», dice.

En el vídeo viral también desvela que una máquina de vending saldría por una cantidad de entre 6.000 y 7.000 euros. «Si la máquina es capaz de vender 10 o 15 productos al día, prácticamente se está pagando sola. Se amortiza en un año y medio», cuenta, a la vez que otro trabajador deja claro que: «De ganancia general, unos 1.500 euros. 500 van al producto, 500 van al cliente y 500 al distribuidor, en este caso nosotros».

En este vídeo también dejan claro que para tener ganancias con las máquinas de vending necesitas entre 10 y 15 máquinas para poder sacar un buen margen. «No siempre aciertas, hay veces que crees que vas a conseguir el beneficio que hablamos, pero hay veces que no. Con 10 o 15 máquinas trabajando, tampoco volviéndose loco puedes sacar una gran rentabilidad, pero hay que hacer la inversión», finaliza.

Para los más curiosos, también desvelan los productos más vendidos en una máquina de vending, que son el agua y los refrescos tradicionales como la Coca-Cola. También lideran las listas de venta las chocolatinas. La conclusión con respecto a este negocio es que «no es dinero fácil» y para sacar una buena rentabilidad hay que tener una gran implicación.