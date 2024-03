No hay excusa y lo recomiendan hasta los médicos: el alimento más sano que puedes comprar en Mercadona por 2,50 euros

A la hora de hacer la compra de todos los alimentos que ingerimos a diario, a veces nos encontramos en la disyuntiva de no saber qué elegir que sea beneficioso para nuestra salud sin que suponga un desembolso económico considerable. En este contexto, las verduras son quizás uno de los alimentos que resultan más económicos y que cuentan con una mayor cantidad de propiedades en favor de nuestra salud. De hecho, hay una en concreto a la que una doctora le ha dedicado un vídeo en redes sociales el que nada más comenzar no duda y dice claramente: «Corre a Mercadona». Toma nota entonces porque te desvelamos a continuación, cuál es el alimento más sano que puedes comprar en Mercadona por 2,50 euros.

La verdura en cuestión no es otra que las coles de bruselas que emergen como la opción favorita de esta doctora, pero no solo ya que muchas personas sienten especial predilección por ellas. De este modo, las podemos encontrar ahora en Mercadona en un paquete de 500 gramos de coles frescas por tan solo 2,50 euros, una oferta que incluso ha captado la atención y recomendación de esta profesional de la salud.

El alimento más sano que puedes comprar en Mercadona

Elena Casado Pineda, es la anestesióloga e instagramer y tiktoker que se ha hecho eco de las bondades de este vegetal. Conocida en las redes sociales como @Medicilio, Elena cuenta con una comunidad de casi 120.000 seguidores en Tik Tok y más de 41.000 en Instagram, donde comparte consejos y recomendaciones para mantener un estilo de vida sano.

En uno de sus vídeos más recientes, Elena nos invita con entusiasmo a dirigirnos a Mercadona mientras muestra una bolsa congelada de coles de Bruselas. Este paquete, que se ubica en la sección de verdura del supermercado, no solo es asequible sino también práctico para aquellos que buscan incorporar más vegetales en su dieta.

Cómo aconseja preparar las coles de bruselas

La doctora es consciente de que la vida moderna a veces nos deja poco margen para dedicar tiempo a la cocina. «Somos muy vagos y a veces tenemos poco tiempo», afirma en su vídeo. Sin embargo, nos comparte un método rápido y sencillo para cocinar estas coles: en la sartén con un poco de aceite, limón y sal. Y para aquellos que disponen de aún menos tiempo o ganas, propone una solución aún más rápida: las coles al microondas durante 10 minutos.

La preparación es tan sencilla como sacar las coles de la bolsa tras 10 minutos al vapor en el microondas y aderezarlas con un poco de vinagre de Módena y un puñado de sal en escamas. Así de fácil y rápido se puede tener una cena saludable lista. La excusa del tiempo queda desmontada cuando se trata de incorporar verduras a nuestra dieta diaria.

View this post on Instagram A post shared by Dra. Elena Casado Pineda (@medicilio_)

Las coles de Bruselas: un superalimento al alcance de todos

Las coles de Bruselas son un verdadero superalimento. Pertenecientes a la familia de las crucíferas, como el brócoli o la coliflor, estas pequeñas verduras son una fuente rica en nutrientes esenciales. Contienen altas cantidades de vitaminas C y K, fibra, antioxidantes y compuestos que se han asociado con numerosos beneficios para la salud.

Estudios científicos han demostrado que las coles de Bruselas pueden contribuir a la reducción del riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. Los glucosinolatos, unos compuestos presentes en las coles, son los responsables de estas propiedades anticancerígenas.

Además, su contenido en fibra favorece la salud digestiva y ayuda a mantener una sensación prolongada de saciedad, lo cual es beneficioso para el control del peso. Su bajo contenido calórico las convierte en una excelente opción para quienes buscan mantener una dieta equilibrada sin renunciar al sabor.

Incorporación en la dieta diaria

Incluir las coles de Bruselas en nuestra alimentación diaria es más fácil de lo que parece. Pueden ser cocinadas al vapor, salteadas, asadas o incluso consumidas crudas en ensaladas. Su versatilidad en la cocina permite que se adapten a una amplia variedad de platos y estilos culinarios.

Es importante recordar que para maximizar sus beneficios es recomendable cocinarlas al dente, evitando sobrecocerlas para no perder sus valiosos nutrientes. Además, combinarlas con otros alimentos ricos en vitamina C como los cítricos puede ayudar a mejorar la absorción del hierro no hemo que contienen.

Una opción para todos los bolsillos

La propuesta de Mercadona demuestra que llevar una dieta saludable no tiene por qué ser costoso. Además del paquete fresco mencionado anteriormente, también ofrecen una opción aún más económica: el paquete de Coles de Bruselas Hacendado ultracongeladas de 450 g a 1,55 euros. Esta alternativa es ideal para aquellos que desean tener siempre a mano este vegetal sin preocuparse por su conservación.

Las coles de Bruselas son un ejemplo claro de cómo podemos cuidar nuestra salud sin necesidad de invertir grandes cantidades de dinero ni tiempo en la cocina. La recomendación de profesionales como Elena Casado Pineda refuerza la idea de que opciones saludables y accesibles están al alcance de todos. Mercadona facilita esta tarea ofreciendo productos que no solo son económicos sino también recomendados por médicos.