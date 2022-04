Ahora que ya estamos en primavera y con el verano cada vez más cerca, parece que apetece ver como la casa se transforma y de alguna manera se «refresca». No nos referimos tan sólo a comprobar o a prestar atención al mantenimiento del aire acondicionado que en breve pondremos en marcha, sino al hecho de cambiar elementos de nuestro hogar por aquellos que son más apropiados de esta época. En el caso del salón puede que el sofá de piel que tienes o incluso si está tapizado se vea viejo o no te pegue mucho con una decoración de verano. No te preocupes y no pienses tampoco en comprarte un sofá nuevo ya que Leroy Merlin tiene una solución más económica y perfecta para cambiar el aspecto y además conservar mejor los sillones de tu sofá.

El producto de Leroy Merlin para el sofá

Uno de los productos que más se venden estos días en Leroy Merlin es la funda de sofá elástica modelo Playa que es perfecta para un sofá de tres plazas. Gracias a que se presenta en un bonito color natural, esta funda renovará al instante de tu salón y no tendrás que cambiarte de sofá para que se vea bonito y mucho más adecuado para la primavera y el verano.

Elaborada en un tejido cuya composición es: 50% Poliéster , 47% Algodón y 3% Elastómero, se trata de una funda resistente de manera que al margen del aspecto fresco que aporte al salón, es perfecta para conseguir que el sofá aguante durante más tiempo y también de paso, evitará que se ensucie. Piensa que dependiendo del color de tu sofá es más fácil colocarle este tipo de funda que podemos lavar sin problema en la lavadora, antes que tener que buscar soluciones o productos específicos para quitar manchas que hayan caído en la piel o en la tapicería.

Para lavar la funda Playa debes tener en cuenta eso sí, que se recomienda su lavado a 30º evitando el uso de lejía y de secadora

Colocarla es además de lo más sencillo, al ser elástica sólo tenemos que abrirla ponerla sobre el sofá abriendo la parte trasera para pasarla por la parte de atrás del sofá y después ir colocando hacia abajo, ajustando para que coja la forma de los asientos.

La mejor solución para renovar tu sofá, que además combinará con cualquier estilo de muebles que tengas en el salón y que se vende por un precio de lo más económico: 39,99 euros. Sus medidas son

(reposo vs estirados): respaldo trasero 180-240 cm, alto desde respaldo al suelo 80-100 cm, medida desde reposabrazos al suelo 40-50 cm.