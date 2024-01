Ni se te ocurra comprar en esta tienda tan famosa, sus clientes echan pestes: «Poco profesionales»

Opticalia es una empresa española de óptica que ofrece gafas graduadas, lentillas y gafas de sol de diferentes marcas exclusivas. En sus tiendas podemos encontrar todos estos productos y una atención personalizada por parte de sus profesionales. Sin embargo, parece que no en todos sus establecimientos los clientes quedan satisfechos con los productos adquiridos. De hecho, podemos encontrar quejas de algunos de ellos que tildan a esta empresa de ser «poco profesionales».

Las quejas por «poco profesionales» hacia Opticalia

Según sus propios datos, Opticalia prevé cerrar el año 2023 con ventas de 255 millones de euros, un 8% más que en 2022. Sin embargo, no todo son buenas noticias para esta empresa. En la plataforma de opiniones Trustpilot, la empresa tiene una puntuación de 3,3 sobre 5 con clientes satisfechos que destacan el trato excelente, el precio razonable y la profesionalidad de los ópticos, pero también encontramos los clientes insatisfechos, que denuncian problemas con la calidad de las gafas, la garantía, el servicio postventa y la atención al cliente.

Uno de los casos más llamativos es el de una clienta que compró unas gafas en la franquicia de Valdemoro y que tuvo que volver varias veces por defectos en las lentes. Según su testimonio, las gafas que le vendieron estaban rotas, y tuvo que comprar otras que no le ajustaban bien. Sin darle una solución, explica además que el óptico que le atendió le echó la culpa de darles mal uso y no le quiso reconocer el error ni hacerle otras gafas nuevas. La clienta concluye que no recomienda esta empresa y que le parece informal dado que dice «pagué por el arreglo y no han quedado bien».

¿Cómo trabaja Opticalia?

Opticalia se define como una empresa que apuesta por la innovación, la calidad y el diseño. Su modelo de negocio se basa en la licencia de marcas de moda como Mango, Pull&Bear o Pedro de Hierro, que le permiten ofrecer gafas exclusivas y diferenciadas. Además, Opticalia cuenta con una red de más de 1.000 ópticas asociadas en España, Portugal y Latinoamérica, que le dan una gran cobertura y cercanía con los clientes.

Opticalia ofrece a sus clientes una serie de ventajas, como el pago a plazos sin intereses, el seguro de rotura gratuito, el segundo par de gafas gratis o el cambio de graduación sin coste. También dispone de un servicio de asesoramiento personalizado, un programa de fidelización y una garantía de satisfacción de 30 días. Sin embargo a pesar de todo esto es inevitable que algunos de sus clientes se sientan insatisfechos si no han encontrado la atención que garantizan o de hecho, no les han dado una solución con respecto a sus gafas.

¿Qué hacer si no nos hacen caso cuando reclamamos?

Si has tenido una mala experiencia con Opticalia y no te han dado una solución satisfactoria, puedes seguir los siguientes pasos para reclamar: