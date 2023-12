Opticalia es una cadena de ópticas que ofrece una amplia variedad de gafas graduadas, de sol, lentillas y audífonos. Una empresa o comercio cuyo objetivo es siempre ofrecer la mejor calidad y el mejor servicio al mejor precio a la vez que cuidan salud visual y auditiva de nuestros clientes. Sin embargo, algunos de sus clientes no están satisfechos con el trato recibido por parte de esta empresa y han expresado su malestar. Conozcamos a continuación, cómo los clientes estallan contra Opticalia y avisan a futuros compradores: «Una vergüenza, habrá que ir a la competencia».

Los clientes estallan contra Opticalia

Algunos de los clientes de Opticalia no parecen muy satisfechos con el servicio de esta empresa y así lo han reflejado en la plataforma de opiniones Trustpilot. De hecho, una de las quejas más frecuentes que se pueden leer en Trustpilot es la falta de recambios para las gafas compradas en Opticalia. Algunos de los clientes se han encontrado con que, al sufrir algún desperfecto en sus gafas, la óptica no les ofrece la posibilidad de repararlas o sustituir la pieza dañada, sino que les obliga a comprar una montura nueva.

Este es el caso de un usuario que se identifica como Mariano Hoyos, que escribió el siguiente comentario:

«Compre unas gafas nuevas y a los meses tuve un percance y se rompió una varilla, la lleve a la tienda y me dijeron que no había recambio de patilla (tuve que pagar una montura nueva). Como veréis una vergüenza, gafas que no tienen recambios, habrá que ir otra vez a la competencia y no volveré a comprar en opticalia. He mandado varios correos a la empresa pero pasan de todo».

Este no es el único que se ha sentido engañado por Opticalia. Otros usuarios han compartido experiencias similares, con respecto a gafas con las que no ven bien, pero para las que tampoco les dan solución a pesar de que se trate de un producto todavía en garantía.

Estos testimonios muestran que Opticalia no presta el servicio esperado ante el hecho de cuidar de la salud visual de sus clientes, o que de hecho, en algunas de sus tiendas, no cuentan con lo que sería un servicio de postventa adecuado. Además, muchos clientes se quejan de que la empresa no responde a sus reclamaciones ni les ofrece ninguna solución.

Cómo reclamar ante una situación como esta

Si te has visto afectado por una situación como la que hemos descrito, tienes derecho a reclamar ante la empresa en cuestión y exigir una compensación por el daño causado. Para ello, puedes seguir estos pasos:

Conserva el ticket o la factura de compra de las gafas (o del producto que sea), así como cualquier otro documento que acredite la relación contractual con la empresa en la que compraste el artículo (garantía, contrato, etc.).

o la factura de compra de las gafas (o del producto que sea), así como cualquier otro documento que acredite la relación contractual con la empresa en la que compraste el artículo (garantía, contrato, etc.). Contacta con el servicio de atención al cliente de la empresa por teléfono, correo electrónico o a través de su página web y expón tu problema de forma clara y detallada. Solicita una reparación, un cambio o un reembolso del producto defectuoso. Guarda una copia de la comunicación.

al cliente de la empresa por teléfono, correo electrónico o a través de su página web y expón tu problema de forma clara y detallada. Solicita una reparación, un cambio o un reembolso del producto defectuoso. Guarda una copia de la comunicación. Si no recibes una respuesta satisfactoria por parte de la empresa en el plazo de un mes, puedes presentar una reclamación ante la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de tu localidad o ante la Dirección General de Consumo de tu comunidad autónoma. También puedes acudir a una asociación de consumidores o a un abogado para que te asesoren y te representen.

Y en casos extremos, si la vía administrativa no resuelve el conflicto, los expertos aconsejan interponer una demanda judicial ante el juzgado de primera instancia que corresponda. Para ello, necesitarás un abogado y un procurador. Pero ten en cuenta que este proceso puede ser largo y costoso.