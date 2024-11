Ni queso crema ni hummus: es lo más buscado de Lidl y te va a solucionar los entrantes de Navidad

Las fiestas navideñas son el momento perfecto para innovar en la cocina y sorprender a familiares y amigos con sabores únicos y originales. Este año, Lidl ha decidido revolucionar los entrantes con un producto perfecto para servir en Navidad y que promete desbancar a clásicos como el queso crema o el hummus: su crema de avellanas y pistacho. Un toque de sofisticación que encantará a todos los comensales.

Si bien las opciones tradicionales son siempre bienvenidas, este producto perteneciente a la gama Deluxe de Lidl llega para ofrecer algo diferente, fusionando la cremosidad con el sabor intenso del pistacho. Ideal para untar, combinar con panes especiales o incluso para acompañar algunos aperitivos más elaborados. Además, su precio de tan sólo 2,99 euros por un tarro de 190 gramos hace que esta crema sea una solución accesible y perfecta para cualquier reunión navideña e incluso para los días previos, y como no para disfrutar cada vez que te apetezca un bocado sabroso. De hecho, la versatilidad y la calidad de esta crema han logrado que se convierta en uno de los productos más buscados de Lidl esta temporada. A continuación, exploramos sus características, ideas para servirla y por qué no puede faltar en tu mesa esta Navidad. Además te presentamos una segunda versión que si bien no es tan popular, también puede convertirse en una de las mejores cremas de Lidl para esta Navidad.

Lo más buscado de Lidl para tus entrantes de Navidad

La crema de avellanas y pistacho de Lidl destaca por su textura suave y su sabor equilibrado, donde el pistacho es el protagonista absoluto. La incorporación de las avellanas no sólo aporta un matiz dulce y tostado, sino que también potencia el sabor del pistacho, ofreciendo una combinación sofisticada y difícil de resistir.

Este producto se presenta en un tarro de 190 gramos, perfecto para servir en ocasiones especiales o para tenerlo como aliado en la cocina. Su precio, de 2,99 euros, lo convierte en una opción muy competitiva frente a otras alternativas del mercado. Ya sea para crear entrantes rápidos o para darle un toque especial a tus recetas, esta crema será el centro de atención en cualquier mesa navideña.

¿Cómo utilizarla en los entrantes de Navidad?

La versatilidad de esta crema es una de sus grandes ventajas, ya que se adapta a múltiples preparaciones y estilos de cocina. Aquí tienes algunas ideas para aprovecharla al máximo:

Tosta gourmet: úntala sobre una rebanada de pan rústico ligeramente tostado y acompáñala con un topping de jamón serrano o queso parmesano rallado. El contraste de sabores será un éxito asegurado.

úntala sobre una rebanada de pan rústico ligeramente tostado y acompáñala con un topping de jamón serrano o queso parmesano rallado. El contraste de sabores será un éxito asegurado. Relleno para volovanes: usa la crema como base para rellenar pequeños volovanes. Puedes añadir una decoración de pistachos triturados para un toque extra de sabor y textura.

usa la crema como base para rellenar pequeños volovanes. Puedes añadir una decoración de pistachos triturados para un toque extra de sabor y textura. Dip para crudités: aunque no es la opción más convencional, funciona sorprendentemente bien como dip para bastones de zanahoria, apio o pepino. El contraste entre el dulzor de la crema y el frescor de las verduras crujientes encantará a tus invitados.

aunque no es la opción más convencional, funciona sorprendentemente bien como dip para bastones de zanahoria, apio o pepino. El contraste entre el dulzor de la crema y el frescor de las verduras crujientes encantará a tus invitados. Acompañamiento para quesos: combínala con quesos curados o suaves como el brie. La mezcla de sabores hará que los entrantes sean todo un lujo.

combínala con quesos curados o suaves como el brie. La mezcla de sabores hará que los entrantes sean todo un lujo. Base para tartaletas: extiende una capa de esta crema en pequeñas tartaletas y añade un toque de frutos secos. Son rápidas de preparar y lucen espectaculares en la mesa.

¿Por qué elegir la crema de avellanas y pistacho?

La crema de avellanas y pistacho de Lidl es mucho más que un simple producto para untar. Su calidad, su sabor único y su precio asequible la convierten en una opción imprescindible para quienes buscan innovar sin complicarse en la cocina. Además, su presentación en tarro de cristal resalta su carácter premium, ideal para cualquier ocasión especial.

La combinación de pistacho y avellana no sólo ofrece un equilibrio perfecto entre lo dulce y lo tostado, sino que también aporta un toque de exclusividad. Esta crema está pensada para quienes desean sorprender a sus invitados con algo fuera de lo común, sin renunciar a la sencillez.

Una segunda opción: crema de avellanas, cacao y pistacho

Para los amantes del cacao, Lidl también ofrece una alternativa que combina avellanas, cacao y pistacho. Aunque el protagonismo recae en la primera opción, esta versión añade un toque todavía más especial y que gracias al cacao es ideal para los postres o para quienes prefieren un sabor más dulce. Es igualmente versátil y mantiene el precio competitivo de 2,99 euros.

En conclusión, la crema de avellanas y pistacho de Lidl es la solución perfecta para tus entrantes de Navidad, una propuesta diferente que no dejará indiferente a nadie. Tanto si decides usarla en recetas elaboradas como en opciones rápidas, este producto será la estrella de tu mesa festiva. Y si eres amante del chocolate, la versión con cacao también merece un espacio en tu despensa. ¡No te quedes sin probarlas!.