Ni Privalia ni Zalando: esta tienda lanza las zapatillas de running más buscadas y las tiene regaladas

¿Te imaginas encontrar unas zapatillas de running Asics que suelen costar 150 euros a menos de 26 euros? No, no es una exageración ni una promo pasajera. Es una realidad que ha dejado con la boca abierta a más de una corredora habitua y también a quien sólo las quiere para pasear cómoda y con estilo. Y no, esta vez no estamos hablando de Privalia ni de Zalando.

La sorpresa llega desde Showroomprive, una de esas webs que siempre guarda algún tesoro en su sección outlet. Y el descubrimiento estrella no es otro que el modelo Lady Sortiemagic LT de Asics, en un potente color rosa con detalles azul marino, que combina a la perfección lo técnico con lo urbano. Y lo mejor de todo: su descuento del 83 %, que deja estas zapatillas a un precio tan bajo que casi parece un error tipográfico: 25,90 €. De este modo, si llevabas tiempo queriendo renovar tus deportivas pero te resistías por el precio, este es el tipo de oportunidad que no se repite. Porque más allá del precio, hablamos de una marca de confianza, de un diseño bonito y de una zapatilla pensada para rendir, acompañarte y durar. Te lo contamos con detalle para que no se te escape.

Esta tienda lanza zapatillas de running más buscadas

En un contexto en el que las zapatillas de running se han convertido en una inversión que puede superar los 100 o incluso 200 euros, dar con una marca como ASICS a un precio que sea inferior a lo mencionado, es todo un hallazgo. Pero no hablamos de un modelo cualquiera. Las Sortiemagic LT están pensadas para quienes quieren algo más que una zapatilla mona: buscan rendimiento, ligereza, estabilidad y una pisada segura tanto en entrenamientos como en competiciones o caminatas diarias.

La oferta de la que os hablamos está disponible en la sección outlet de Showroomprive, y aunque no se sabe por cuánto tiempo estará activa ni cuántas unidades quedan, lo cierto es que el precio ha volado por redes sociales y foros de running. Y es lógico. Unas zapatillas que antes costaban 150 euros y ahora se ofrecen por un precio de 25,90 euros por lo que se convierten en un regalo, literalmente.

Diseño con carácter

Puede que cuando piensas en zapatillas técnicas imagines colores aburridos o diseños planos. Pero este modelo rompe con todo eso. El tono rosa potente de la malla transpirable se combina con las icónicas bandas laterales en azul marino y blanco, aportando un look dinámico, fresco y femenino, sin caer en lo cursi. El logo de ASICS está presente tanto en los laterales como en la lengüeta, con ese estilo clásico que nunca pasa de moda.

Además, cuenta con detalles en nobuk, un material que no sólo da un toque sofisticado, sino que también mejora la durabilidad y el ajuste. El cierre de cordones garantiza una sujeción firme y adaptable, algo clave en cualquier deporte. Y para rematar, la suela de caucho de alto agarre, ideal tanto para asfalto como para terrenos mixtos.

Comodidad y ligereza: pensadas para el bienestar

Más allá del diseño, lo que más valoran las usuarias de este modelo es su comodidad. Son zapatillas ligeras, flexibles y con muy buena respuesta al impacto, lo que las hace ideales no solo para correr, sino también para caminar durante horas, ir al gimnasio o incluso usarlas en el día a día sin que el pie sufra.

Gracias a la combinación de tela técnica, nobuk y materiales sintéticos, estas ASICS permiten una excelente transpiración, algo fundamental si las usas en días calurosos o durante sesiones largas. Y si a eso le sumamos una estructura que se adapta al pie como un guante, estamos ante una zapatilla que cuida tanto de tu cuerpo como de tu mente. Exactamente como promete el lema de la marca: «Sound mind, sound body.»

¿Dónde conseguirlas? Solo en Showroomprive

La oferta está disponible únicamente en Showroomprive, dentro de su sección outlet. No se necesita invitación para comprar, solo registrarse y buscar el modelo Lady Sortiemagic LT de ASICS. Es posible que los números vuelen pronto, así que si encuentras tu talla, no te lo pienses mucho.

Este tipo de gangas no suele repetirse con frecuencia, y menos con marcas tan reconocidas. Aunque hay muchas tiendas online con buenos precios, esta vez ni Privalia ni Zalando han logrado competir con esta jugada maestra de Showroomprive. Porque una cosa es encontrar descuentos, y otra muy distinta es tropezarte con un 83 % de rebaja en un producto de gama alta.

Así que ya sabes: si estabas esperando una buena excusa para renovar tus zapatillas o simplemente darte un capricho con cabeza, esta es tu oportunidad. Porque no todos los días te topas con un modelo técnico, cómodo, bonito y fiable a precio casi simbólico. ¿A qué estás esperando para tener las zapatillas con las que siempre soñaste?.