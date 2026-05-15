En pleno contexto de tensión geopolítica en Oriente Medio, con el petróleo superando los 100 dólares y la incertidumbre global al alza, el oro registró una de las caídas más pronunciadas de los últimos años.

Tras alcanzar máximos cercanos a los 5.600 dólares por onza en enero, el oro llegó a caer hasta los 4.100 dólares en marzo, un descenso de entre el 20% y el 25%. Un movimiento que sorprendió a muchos inversores, al producirse precisamente en un momento en el que históricamente debería haber actuado como refugio.

Ante la debilidad del oro, los inversores han empezado a mirar hacia otros activos, sobre todo los que están relacionados con la revolución de la inteligencia artificial.

El cobre entra en territorio histórico

Más allá de impulsar a las grandes tecnológicas, la IA está disparando la demanda de dos materias primas estratégicas: el cobre y la plata.

En lo que respecta al cobre, se encuentra cerca de máximos históricos impulsado por el auge de los centros de datos, las redes eléctricas, los vehículos eléctricos y la transición energética.

Los analistas de XTB señalan que el oro rojo acaba de entrar oficialmente en territorio histórico. Los futuros en Comex han superado los 6,5 dólares por libra y en Londres el metal se acerca otra vez a máximos nunca vistos.

Pero esta vez no es únicamente una historia de inteligencia artificial, transición energética o crecimiento chino. El nuevo gran problema del cobre está ligado a la guerra en Oriente Medio, ya que la refinación del metal podría verse afectada por la crisis en el estrecho de Ormuz.

La mitad del suministro marítimo mundial del ácido sulfúrico, el componente del que depende el cobre, procede de Oriente Medio, mientras que buena parte del azufre necesario para producirlo nace como subproducto del refino de petróleo en países como Irán, Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes.

La guerra con Irán y las interrupciones en el estrecho de Ormuz han provocado un auténtico shock en esta cadena de suministro. Los precios del azufre ya cotizan en máximos históricos y China, además, ha comenzado a restringir exportaciones de ácido sulfúrico, agravando todavía más el problema.

El mercado empieza a entender que el cobre no depende únicamente de cuánto mineral exista bajo tierra, sino también de si el mundo puede seguir refinándolo con normalidad.

La IA necesita más cobre

Y esto, según los expertos, «ocurre justo cuando la demanda estructural atraviesa probablemente el mejor momento de su historia», con la inteligencia artificial disparando los sectores intensivos en cobre.

A esto se suma el crecimiento de las renovables, los vehículos eléctricos y la expansión de infraestructuras eléctricas en China, que sigue mostrando una demanda sorprendentemente sólida pese a la desaceleración económica.

Además, EEUU podría convertirse en otro gran factor distorsionador. El mercado anticipa posibles aranceles al cobre refinado importado, algo que ya está provocando que enormes cantidades de metal estén siendo desviadas hacia Estados Unidos, reduciendo inventarios en otras regiones y ampliando la prima del metal rojo en Comex frente a Londres.

Todo esto está provocando que el mercado del cobre empiece a comportarse más como el petróleo que como un simple metal industrial. Porque el cobre depende de la geopolítica, de las rutas marítimas, del petróleo, de la inteligencia artificial y de la capacidad del mundo para electrificarse más rápido de lo que puede abrir nuevas minas.