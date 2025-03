Ni detergente ni suavizante: el producto de Alcampo que deja la ropa con olor a limpio todo el día

Cuando pensamos en ropa que huele bien, lo primero que se nos viene a la cabeza para poder conseguirlo, es el uso de un buen suavizante. O quizá utilizar un detergente de esos que prometen fragancias envolventes y que están ahora muy de moda. Pero lo cierto es que ya existe un único producto que está conquistando a quienes buscan ese olor a limpio duradero sin tener que llenar la lavadora de químicos o cambiar su detergente habitual. Se trata de un invento sencillo, pero eficaz para lavar tu ropa, que arrasa en Alcampo y cuesta menos de lo que imaginas.

Porque si alguna vez has sacado la colada y al cabo de unas horas ya no huele a nada (o peor, huele a humedad), este producto puede ser justo lo que estabas buscando. Ni es un detergente, ni un suavizante, ni una cápsula milagrosa. Son perlas perfumadas, y aunque parecen pequeñas, tienen un poder sorprendente: mantener el olor a fresco en la ropa desde que la lavas hasta que la usas. Y sí, incluso varios días después. La clave está en su fórmula concentrada, diseñada para que la fragancia se libere poco a poco, sin interferir con el detergente que tú ya utilizas. Por eso, muchas personas lo usan como un extra en sus lavados habituales. Un truco sencillo que cambia por completo la experiencia de hacer la colada.

El producto de Alcampo que ha revolucionado la colada

Las perlas perfumadas para lavadora aroma frescura de Auchan, la marca propia de Alcampo, se presentan en un envase de 275 gramos y están pensadas como un complemento para la colada. No sustituyen al detergente ni al suavizante, pero hacen algo que ambos no siempre consiguen: dejar la ropa con un aroma limpio y duradero durante todo el día. Y no sólo eso, sino que este frescor aguanta incluso si guardas la ropa varios días en el armario. Por este motivo muchas personas las utilizan también sin nada más. Es decir, que las usan para lavar la ropa y dejarla limpia y suave, y a la vez ahorrar dinero en detergente y suavizante.

Utilizarlas es de lo más sencillo. Lo único que tienes que hacer es llenar el dosificador (la tapa del propio bote sirve perfectamente para ello) con las perlas, o si lo prefieres, puedes echar las perlas dentro del tambor de la lavadora directamente. A partir de aquí, puedes usar el detergente habitual y hacer el programa correspondiente. No se recomienda echar las perlas en la zona destinada para el suavizante en la lavadora. Recuerda que van dentro del tambor.

¿Y qué tal huelen estas perlas?

El aroma Fresh o frescura de este producto de Alcampo para la ropa tiene algo especial. No se trata del típico olor empalagoso que tienen muchos productos de estas características. Ni tampoco de un aroma artificial que cansa con el tiempo. Es más bien un olor limpio, ligero, con toques acuáticos y una base que recuerda al frescor de la ropa tendida al sol. Unas perlas perfumadas que son perfectas para quienes no quieren que el perfume de su ropa compita con el de su colonia, pero sí desean notar ese toque de limpieza cuando se la ponen.

Este tipo de productos son ideales para toallas, ropa de cama, prendas deportivas o incluso para dar un toque especial a esa camiseta que quieres ponerte para una ocasión concreta. Y lo mejor es que funciona igual de bien en lavadoras de carga frontal, como las que son de carga superior.

Ideal para quienes odian que la ropa huela a humedad

Uno de los problemas más frecuentes en los días en los que todavía hace algo de frío, o en hogares donde no siempre se puede tender al sol, es que la ropa acaba oliendo a humedad. Y por mucho que uses suavizante, a veces el olor se va enseguida o incluso se mezcla con ese otro tan desagradable. Las perlas perfumadas de Auchan solucionan justo eso: su aroma no desaparece con el paso de las horas, ni se pierde al planchar ni al guardar la ropa. Es más, muchas personas las usan incluso para dar un toque aromático a los cajones o al cesto de la ropa limpia.

Además, este producto para la ropa de Alcampo cunde bastante. Por un precio de tan sólo 3,49 euros, puedes hacer varios lavados con un solo envase, especialmente si usas una cantidad moderada y no abusas de las perlas. Y como no interfieren con otros productos, puedes seguir usando tu detergente favorito o incluso prescindir del suavizante si no te gusta.

También disponibles en aroma intenso frutal

Y si lo tuyo son los olores más potentes, estás de suerte. Alcampo también vende estas perlas perfumadas para tu ropa en una versión de aroma intenso frutal, para quienes prefieren fragancias más dulces y envolventes. Perfectas para dar a la ropa ese toque afrutado que dura todo el día.