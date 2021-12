Anna Scheidgen, ex CEO de New Balance en España y actualmente empleada de Alfico, una filial, y Paul Gauron, vicepresidente de New Balance Global y administrador de la filial española, no se han presentado ante el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Redondela (Pontevedra) tras la demanda presentada por Experience Group. Scheidgen ha presentado un certificado médico por un «episodio de gastroenteritis», mientras que Gauron advirtió de que se encontraba en Boston y tenía la movilidad reducida por la pandemia.

Experience Group, empresa que explota el retail de New Balance en España y Portugal desde 2013, demandó a la filial de New Balance en España por forzar una finalización unilateral del contrato de licencia y gestión retail en este mes diciembre de 2021, y llevar meses con restricciones “artificiales” en las entregas de pedido, según informa Servimedia.

Representada por el bufete de Carlos Remón, Experience Group opera en 22 tiendas y una App en el territorio nacional. Factura más de 30 millones de euros al año y cuenta con 300 empleados directos y 550 indirectos de la red de proveedores estables.

Scheidgen, CEO de New Balance en España, vendió en 2016 su propia empresa, Alfico (la distribuidora oficial de la marca), a la matriz de New Balance en Boston por 27 millones de euros, según consta en el registro mercantil. Una operación presuntamente pactada directamente entre Scheidgen y Joe Preston, CEO Global de New Balance, ya que España representa uno de los principales mercados europeos.

Previamente en 2013, Scheidgen había montado la empresa Experience Group, que ahora le demanda, para la explotación del negocio retail de New Balance en España y Portugal junto con dos socios expertos en el sector del retail. Scheidgen pudo mantener el doble rol de CEO de la filial de New Balance Iberia y de socia y consejera de Experience Group, como parte de los acuerdos societarios de la venta de Alfico a New Balance Internacional, algo considerado estratégico en el momento de la firma en 2016.

Experience Group acredita en la demanda que el contrato se renueva automáticamente cada cinco años, dentro de un plan estratégico, hasta el 2025, algo que Scheidgen debe conocer ya que se ha aprobado en el consejo de la empresa.

Fuentes de New Balance han explicado que la relación entre la compañía y Experience comenzó en 2013 y en 2016 se firmó uno nuevo que sustituyó al acuerdo de 2013. Un acuerdo de licencia de cinco años que finaliza el 31 de diciembre de 2021. Dicho acuerdo implicaba que New Balance cedía su marca y proporcionaba el merchandising y el mobiliario necesario para las tiendas de Experience dedicadas exclusivamente a la venta de productos New Balance. «New Balance ha cumplido todas sus obligaciones en virtud de este acuerdo», señalan.

Al mismo tiempo, New Balance, Inc. decidió que su filial española Alfico suministrara la mercancía a las tiendas Experience con unas condiciones de pago muy concretas. Pues bien, Alfico ha ido acumulando desde 2019, antes de la pandemia, una deuda que hoy asciende a más de 6 millones de euros. Alfico ha dado mucha flexibilidad a Experience para pagar la deuda pendiente pero Experience nunca ha cumplido con los planes de pago.

En 2021, New Balance realizó un estudio sobre la marcha del negocio en España. Tras revisar la información proporcionada por Experience en julio de 2021, con seis meses de antelación, New Balance comunicó a Experience que, tal y como establecía el contrato, el 31 de diciembre expiraría el acuerdo de licencia.

Ante el impago de las cantidades adeudadas, Alfico rescindió los contratos de suministro en octubre de 2021, aunque ofreció a los directivos de Experience seguir suministrando la mercancía, aunque en condiciones de pago diferentes.

New Balance no tiene responsabilidad alguna por las decisiones empresariales tomadas por Experience durante la relación (financiación, inversiones, acuerdos con arrendadores, apertura de tiendas, etc.). «Experience siempre supo que el acuerdo de licencia finalizaba el 31 de diciembre de 2021», aseguran.