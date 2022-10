Necesitas esta chaqueta de Decathlon para la lluvia antes de que se agote

La temporada de lluvia parece se la del otoño y si buscas las mejores prendas para protegerte de ella, nada como elegir entre las chaquetas disponibles en Decathlon, aquella que más se vende gracias a que tiene una calidad exquisita y a un precio de oferta que pocos se pueden creer. Toma nota porque estamos seguros que necesitas esta chaqueta del Decathlon para la lluvia antes de que se agote.

La chaqueta para la lluvia que arrasa en Decathlon

Entre las mejores chaquetas que podemos encontrar actualmente en Decathlon parece que es un modelo Tribord la que se ha convertido en la más vendida de todas gracias a su diseño pero sobre a su precio que apenas supera los 30 euros.

Se trata en concreto de la chaqueta de vela y también para la lluvia, modelo Sailing 100 que es de color petróleo y blanco y que destaca por ser impermeable pero además, es también la opción perfecta si lo que estás buscando es un buen cortavientos.

Un modelo de chaqueta que es para hombre pero que si te gusta puedes comprar también perfectamente para mujer ya que se vende en tallas que van de la S a la 2XL y además la puedes elegir también en otros colores como el amarillo, el azul y rojo, el verde y azul, el azul asfalto o el azul y negro.

Destaca por ser un modelo que se adapta perfectamente al cuerpo y que podemos cerrar hasta casi la barbilla, protegiendo además la cabeza con su capucha incorporada. De este modo, si te sorprende la lluvia o el viento no tendrás problema alguno para hacer frente a las inclemencias del tiempo.

En concreto, está hecha con un tejido especial que garantiza su impermeabilidad pero además con un tejido perlante que hace que el agua se deslice sobre la chaqueta cuando llueve. Además, el tejido está

revestido para que también se transpirable y para que además se reduzca el enfriamiento en el caso de que haga viento. Y como es una chaqueta que ha sido diseñada también para navegar es resistente al agua salada, es decir, que sus tejidos y cremalleras resistentes al agua salada y al aire salino. Tiene tres bolsillos con cierre, uno de los cuáles es interior.

Una chaqueta que es muy resistente y perfecta para la lluvia aunque Decathlon recomienda limitar los lavados para no perder el efecto perlado. Cuando la vayas a lavar tienes que cerrar todas las cremalleras y solapas, vaciar los bolsillos y darle la vuelta a la prenda para lavarla del revés. Puedes lavarla con un programa sintético a 30 o 40 °C con el detergente habitual. Es mejor que no uses el suavizante y sobre todo que realices un buen aclarado o un aclarado doble.

Disponible en todas las tiendas de Decathlon así como en su tienda online el precio de esta chaqueta es de 31,99 euros.