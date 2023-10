La Navidad llega a Ikea: aprovecha para hacerte con los mejores adornos antes de que vuelen

Faltan apenas unos días para que la campaña de Navidad comience oficialmente, algo que ya está casi establecido por decreto que sucede el 1 de noviembre, día en el que Mariah Carey da la bienvenida a una nueva Navidad con su mítica ‘All I Want for Christmas Is You’. La Navidad en Ikea ya es toda una realidad un año más, y si te pasas ya por cualquiera de sus centros podrás encontrar muchísimos artículos navideños de los que te mostramos algunos de los más interesantes a continuación… ¡corre a buscarlos!.

Ikea es uno de los establecimientos especializados en hogar y decoración que más se entrega a la campaña de Navidad, y es que cada año lleva a su catálogo una larga lista de artículos navideños, tanto decorativos como papel de regalo, textiles y mucho más.

Artículos de Navidad en Ikea que merecen la pena

Adorno colgante VINTERFINT

Este precioso adorno colgante es una versión moderna de artesanía con paja, un adorno natural que es una bonita guirnalda jacinto de agua del que cuelga una manzana roja para darle un toque de color. Tiene un precio de 27,99 euros.

Guirnalda LED STRÅLA

Las guirnaldas de luces se han convertido en un elemento decorativo prácticamente imprescindible, sobre todo en Navidad, y en este caso Ikea te ofrece una a pilas con una longitud de 400 cm y con pequeños diodos de luz que lucirá espectacular en muchos lugares de tu hogar. Tiene un precio de 29,99 euros.

Árbol de Navidad artificial VINTERFINT

No cabe duda de que el árbol es uno de los elementos navideños más importantes, y si quieres tener uno grande, este de Ikea será increíble, ya que tiene una altura de 210 cm. Es ideal tanto para espacios interiores como exteriores, y tiene un precio de 119 euros.

Bolas VINTERFINT

Si tienes un árbol de Navidad, no pueden faltar las bolas, y en este caso la tienda sueca te las ofrece en packs de 4 unidades por un precio de 12,99 euros, a elegir entre colores variados. En todo caso son una especie de bolas de vidrio de 6 cm de diámetro y que brillan cuando la luz se refleja en ellas.

Decoración de pared VINTERFINT

Si quieres darle también un toque navideño a tu pared, además de natural, esta maravilla de bambú te ayudará a hacerlo, y en él podrás colocar otros adornos, como si fuera una estantería. Un adorno bonito, original y natural que es además resistente y renovable. Tiene un precio de 7,99 euros.