Mutua Madrileña lanza nuevas coberturas para placas solares y puntos de recarga

Mutua Madrileña ha lanzado nuevas coberturas ECO para placas solares y puntos de recarga de vehículos eléctricos en sus seguros de Hogar. El auge de la energía solar como una opción más ecológica y el progresivo aumento de los vehículos eléctricos ha llevado a Mutua Madrileña a desarrollar soluciones aseguradoras que protejan al asegurado frente a averías, desperfectos o robos que puedan sufrir estas instalaciones.

Se pueden contratar de forma opcional en las pólizas MM Hogar Global Plus, Global, Segunda Vivienda o Alquiler Propietario, tanto en pólizas que se encuentren en vigor o en nuevas contrataciones.

Esta nueva iniciativa se enmarca en el Plan Director de Sostenibilidad 2022-2026 de la aseguradora y confirma su compromiso en materia medioambiental.

Cobertura ECO Placas Solares

La cobertura opcional ECO Placas Solares de Mutua cubre el desplazamiento y las tres primeras horas de mano de obra para la reparación de averías en el cuadro eléctrico y la instalación interior fotovoltaica. También contempla la sustitución del inversor, las baterías, las placas o el acumulador y el alquiler de un camión, si fuera necesario. Asimismo, incluye un servicio de atención telefónica todos los días del año las 24 horas del día.

En el caso de robos, la cobertura alcanza hasta 20.000 euros. Queda cubierta la pérdida material de cualquiera de los elementos de la instalación de las placas solares robadas, así como la sustitución por robo del inversor, baterías, plazas, acumulador, cuadro eléctrico e instalación interior fotovoltaica.

Cobertura ECO Punto de Recarga

La cobertura ECO Punto de Recarga de Mutua incluye el desplazamiento y las tres primeras horas de mano de obra para la reparación de averías del punto de recarga de vehículos eléctricos.

El robo del cable fijo y del punto de recarga están cubiertos hasta 6.000 euros. Al igual que en la cobertura anterior, la atención telefónica está disponible durante todo el año las 24 horas del día.

Nueva cobertura para calderas

De forma adicional a la puesta en marcha de las nuevas coberturas ECO, Mutua Madrileña ha lanzado una nueva garantía en sus seguros de hogar para el mantenimiento y las averías de caldera. Incluye el desplazamiento de un técnico, las tres primeras horas de mano de obra para la reparación de la caldera o el calentador o la sustitución de las piezas necesarias para solucionar la avería, y hasta 50 euros en materiales.

También cubre el coste de la revisión periódica obligatoria. Estas revisiones se producen cada dos años en el caso de las calderas de gas natural y anualmente para las de gasoil. Al igual que las coberturas ECO, se puede contratar de forma opcional en las pólizas MM Hogar Global Plus, Global, Segunda Vivienda o Alquiler Propietario.

Rotura de pantallas de móvil

De igual forma, Mutua Hogar ha incorporado una nueva cobertura para rotura de pantallas de teléfonos móviles. La garantía contempla la reparación o sustitución de la pantalla delantera del teléfono móvil en caso de rotura accidental. Se puede contratar como cobertura adicional de los seguros MM Global o MM Hogar Inquilino (siempre que se tenga contratada la cobertura de contenido), cubrirá hasta 4 móviles propiedad del asegurado y un siniestro al año. Se puede incluir en la renovación de pólizas que se encuentren en vigor o en nuevas contrataciones.