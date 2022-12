Mucho cuidado si tienes estos cosméticos: alertan de que tienen compuestos cancerígenos

Diversas autoridades y organizaciones suelen publicar diferentes alertas a lo largo del año para advertir a la población sobre el uso o consumo de determinados productos que, por el motivo que sea en cada caso, pueden suponer un riesgo para la salud. Hoy te mostramos una advertencia de la OCU sobre el uso de unos cosméticos que tienen compuestos cancerígenos y su aplicación puede resultar muy perjudicial para la persona que los utilice, y si sigues leyendo conocerás todos los detalles.

Alerta con estas máscaras de pestañas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), ha alertado sobre la presencia de sustancias prohibidas y no deseables en varias máscaras de pestañas tras el análisis de 14 de las que se pueden encontrar actualmente en el mercado, siendo tres de ellas las que forman parte de esta alerta por no superar los controles de seguridad realizados. La OCU destaca en su comunicado que en el laboratorio rastrean la presencia de hasta 30 sustancias que pueden ser nocivas, desde metales pesados hasta impurezas derivadas del petróleo, y lamentablemente algunas están presentes.

Tras analizar 14 máscaras de pestañas de color negro con efecto volumen, la OCU destaca y advierte que esas sustancias prohibidas están en 2 de ellas. Concretamente, hay níquel en lo que denominan «cantidades excesivas» en la máscara Max Factor Divine Lashes y en la máscara Deliplus Maxi Volumen (Mercadona). El níquel es una impureza cuya aplicación puede producir graves problemas de sensibilización y alergias.

En el informe se destaca igualmente que el Reglamento de Cosméticos de la Unión Europea permite la presencia de níquel como trazas siempre y cuando no se hayan añadido de forma deliberada, no haya medios técnicos para eliminarlas o los fabricantes no tienen indicios de que el producto ocasione daños. Lo mismo sucede con el formaldehído, que está prohibido en cosméticos desde 2019 por considerarse un carcinógeno bajo vigilancia.

Debido a la presencia de estas sustancias que han provocado esta alerta con estas máscaras de pestañas, la OCU ha solicitado la intervención de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para que cree una legislación en la que se regule, al menos, la cantidad máxima permitida de estas sustancias para que no haya dudas al ver determinadas sustancias en la lista de ingredientes.

Máscaras sin precintar

Resulta curioso también el otro dato que figura en el informe y que tiene que ver con el precinto de las máscaras de pestañas, y es que la mitad de las máscaras de pestañas analizadas están a la venta sin precintar, lo que puede suponer un riesgo para el consumidor, ya que es un producto que se aplica cerca del ojo y necesita la máxima higiene. Si compras una máscara de pestañas sin precintar te arriesgas a que otra persona la haya probado y haya dejado algún resto que pueda contaminar tus ojos.