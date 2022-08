Es el momento: auténtica locura con la rebaja del sofá más vendido en Leroy Merlin

Si todavía no has tenido tiempo de renovar tu mobiliario o de hacer cambios en la decoración de tu hogar, aprovechando las actuales rebajas de verano, quizás este sea ahora el momento adecuado de hacerlo. Piensa que el periodo de rebajas está próximo a finalizar y por ello, las principales firmas aplican ahora descuentos mayores. Es lo que ha ocurrido precisamente con Leroy Merlin, que acaba de provocar una auténtica locura al rebajar su sofá más vendido de modo que si tú también lo quieres, este es el momento para hacerte con él.

El sofá más vendido de Leroy Merlin por fin rebajado

Nadie pone en duda que Leroy Merlin es una de las mejores firmas cuando se trata de buscar aquellos productos para que a nuestro hogar no le falte de nada. Especialistas en todo tipo de materiales de construcción y bricolaje, así como herramientas, en sus tiendas encuentras también varios muebles y elementos de decoración entre los que este verano ha destacado el sofá que ahora os mostramos y que no vais a querer dejar escapar.

Se trata del sofá de jardín Diva Grafito. Un modelo de sofá de tres plazas que es el ideal para que lo coloques en tu jardín o en tu terraza. De hecho, es el sofá que todo el mundo desea este verano y ahora por fin lo tienes rebajado a más del 60%.

El sofá Diva Grafito está fabricado en resina de color gris grafito y tiene unas medidas de 72x66x190 cm (alto/ancho/longitud). Forma parte de toda una colección de muebles para el exterior o para el jardín disponibles en Leroy Merlin de modo que es totalmente adaptable al resto de sillones y sofá de la línea Diva, aunque este es el modelo más vendido dado que te sirve para jardines o terrazas pequeños pero contando con espacio para que se sienten hasta tres personas.

Su mantenimiento es sencillo. Puedes limpiarlo con un simple paño o trapo húmedo y luego deja que se seque al aire aunque no se recomienda que le de el sol directo. Los cojines por otro lado, no son desenfundables de modo que no podrás meterlos en la lavadora.

Un sofá que como decimos, tiene un descuento increíble ya que durante todo el verano se ha vendido por casi 400 euros, pero que ahora se ha rebajado y tan sólo te va a costar 135,90 euros, de modo que esta es tu oportunidad de hacerte con él antes de que se agote. Disponible en las tiendas de Leroy Merlin y en su página web.