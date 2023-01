El milagro de limpieza que cambiará tu casa se está agotando ya en Mercadona

Si eres de las personas que desea que la limpieza en tu hogar se note hasta el extremo, no puedes dejar escapar el milagro de limpieza que cambiará tu casa y que se está agotando ya en Mercadona. Un producto que no sólo limpia en profundidad sino que además desinfecta de modo que es actualmente el nuevo «top ventas» de los supermercados de Juan Roig, tomando el testigo de otros productos que previamente triunfaron como su borrador mágico o también el vinagre de limpieza.

El producto de limpieza que arrasa en Mercadona

Entre los muchos productos de limpieza que todo el mundo compra en Mercadona, parece que el más reciente es también ahora el más deseado de todos. Se trata del Salfumant Bosque Verde, con el que vas a poder limpiar todo el baño en profundidad pero también otras estancias y superficies de la casa.

Aunque el nombre en la etiqueta es «salfumant», estamos hablando de un salfumán 100% ya que consiste en ácido clorhídrico (en una concentración del 20%), que es un ácido que tiene una potente acción de limpieza y desinfección.

Un producto que es perfecto para limpiar el baño y dejarlo no sólo brillando sino también completamente desinfectado. Además también se recomienda para desincrustar restos de cemento y de cal y tiene un tercer uso que pocos conocen. Su etiqueta señala en concreto que el Salfumant Bosque Verde sirve también para reducir el pH del agua.

¿Pero cómo se usa este producto? Para limpiar el baño y en concreto el inodoro, tienes que echar un chorro dentro del WC y de inmediato cierras la tapa, dejas que actúe durante varios minutos y después acabas de limpiar aunque has de ir con mucho cuidado. El salfumán no deja de ser un producto tóxico y corrosivo. No debes respirarlo y tampoco debes dejar que te afecte a los ojos. Se recomienda encarecidamente el uso de guantes y también de gafas.

Por otro lado, para usar como desincrustante debes usar un litro diluido en un cubo de agua (o 10 litros) y después extender con la ayuda de un mocho. De nuevo se aconseja precaución y actuar siempre en exteriores o en lugares bien ventilados.

Si deseas probar la eficacia de este nuevo producto de limpieza de Mercadona, lo tienes disponible en todos los establecimientos de Juan Roig, así como en su tienda online. Su precio es de tan sólo 1 euro para una botella que tiene capacidad para un litro.