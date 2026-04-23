Según los expertos, este 2026 podría estar influido por El Niño, un suceso caracterizado por fenómenos meteorológicos extremos y cambios en los patrones climáticos que han trastocado las cosechas de cacao en buena parte de África.

Esta caída de la producción, resultado de la crisis climática, entre otros factores, reduce la oferta mundial y eleva los precios. Las repercusiones son globales, dado que el continente produce la mayor parte del cacao mundial.

En África Occidental, El Niño ha provocado que los cultivos se vean amenazados por las olas de calor, las lluvias torrenciales y otros riesgos relacionados con el clima.

En Ghana y Costa de Marfil el fenómeno ha generado un brote del virus del brote hinchado y de la enfermedad de la vaina negra, una afección que provoca que las vainas de cacao se pudran y se endurezcan.

Además, estos países viven en una gran inestabilidad política y destacan por ser los grandes productores de cacao (el 60% de la producción mundial).

El cambio climático ataca al cacao

Con todo ello, el aumento de precios se ha extendido a los consumidores de todo el mundo, que ya sufren las consecuencias de la inflación y una crisis generacional del coste de la vida.

No hay que ir lejos, en 2024 el precio del cacao en los mercados internacionales superó por primera vez en su historia los 10.000 dólares por tonelada métrica, un umbral que a principios de año parecía impensable que se fuera a alcanzar.

La ya conocida como gran crisis del cacao provocó un déficit de 400.000 toneladas en el sector, y se comparó con la crisis de 1977, cuando la escasez de oferta fue de 160.000 toneladas.

Ahora, el repunte en el precio del cacao sube un 4,25% y ronda los 3.500 dólares, todavía lejos de los máximos de 2024. Pero el cacao podría volver a sus máximos si el Niño continúa.

Los expertos piensan que el cacao puede tener repuntes en lo que queda de año, ya que hay todavía más factores que restringen la oferta.

El dato más bajo en 17 años

Entre otros, destaca la reducción de procesamiento de cacao en Europa durante el primer trimestre, el dato más bajo en 17 años, resultado del aumento de costes en general y del uso de productos sustitutivos, que reducen el consumo de cacao puro.

Por otro lado, la producción de la temporada 2025-2026 también puede ser mala. La asociación de cacao de Nigeria proyectó recientemente una caída del 11% interanual, mientras que Costa de Marfil espera una caída del 10,8% interanual.

Desde J.P. Morgan mantienen una estimación de unos 6.000 dólares por tonelada a medio plazo mientras el mercado encuentra equilibrio, considerando este nivel como estructural más que como un objetivo puntual.

¿Estamos ante el nuevo oro?

Parece que los repuntes del cacao no son cosa de este mes y podrían llegar a más. Algunos esperan que alcance los 9.000 dólares a lo largo de este año, lo que tendría un impacto directo, aunque limitado, sobre la economía general y la inflación.

Al tratarse de una materia prima clave en la producción de productos como el chocolate y otros alimentos procesados, su encarecimiento eleva los costes de producción para la industria alimentaria. Esto supone un aumento en el coste para las empresas que acabaría trasladándose al precio final de consumo en los comercios.

Además, si los precios del cacao se mantienen elevados durante un periodo más largo, podría incluso afectar a los márgenes de las empresas. Que repercutiría en el empleo o la inversión dentro del sector.

En este sentido, el fuerte repunte del cacao desde sus máximos de 2024 ha llevado a muchos a compararlo con el oro y su trayectoria en los últimos meses.

Sin embargo, esta comparación no es del todo real, y más cuando el cacao es una materia prima agrícola, altamente volátil y dependiente de factores imprevisibles, lo que provoca ciclos de fuertes subidas seguidos, a menudo, de correcciones igualmente intensas.

Por el contrario, el oro ha sido históricamente una reserva de valor, con una estabilidad relativa y un papel consolidado como activo refugio en momentos de incertidumbre económica.