El IBEX 35 comienza la sesión de este lunes con descensos del 0,80%, situándose en los 19.172,30 puntos. Entre los valores más castigados destacan Banco Santander, que retrocede un 1,63%, y BBVA, con una caída del 1,51% en los primeros minutos de negociación. En el lado positivo, únicamente Repsol y Cellnex consiguen escapar de las pérdidas, con avances del 1,41% y del 0,08%, respectivamente.

El selectivo español cerró el pasado viernes con una subida del 0,77%, recuperando la referencia de los 19.300 puntos. En el balance semanal, el índice acumuló una revalorización del 1,54%. Sin embargo, todavía se mantiene alejado de sus máximos históricos, registrados en agosto.

El nivel de cierre más elevado se sitúa en los 20.213,60 puntos, alcanzados el 11 de agosto, mientras que el máximo intradía se estableció dos días después, el 13 de agosto, cuando el índice llegó a los 20.356,90 puntos.

La agenda bursátil de esta semana estará marcada por el inicio de la publicación de resultados correspondientes al tercer trimestre por parte de las compañías del IBEX 35. Enagás será la primera en presentar sus cuentas este martes, mientras que el miércoles será el turno de Iberdrola, que dará a conocer sus resultados, y de Puig Brands, que publicará sus cifras de ventas. El jueves, la atención se trasladará a Bankinter.

La banca bajo el foco

Banco Santander centrará parte de la atención del mercado tras anunciar una nueva alianza con Nvidia. Ambas compañías han establecido un marco de colaboración de tres años con el objetivo de seguir desarrollando iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

El acuerdo contempla distintas áreas de trabajo, entre ellas los modelos fundacionales, los agentes de inteligencia artificial, la prevención del fraude y del blanqueo de capitales, la toma de decisiones en tiempo real y el desarrollo de tecnologías de simulación avanzadas, como los gemelos digitales aplicados al sector bancario.

Indra tiene previsto presentar su nuevo plan estratégico el próximo 25 de noviembre, pese a la proximidad de las elecciones generales, programadas para el día 29 de ese mismo mes. Así lo señala Europa Press, que cita fuentes conocedoras de la situación.

En el ámbito de las recomendaciones de inversión, los analistas de Jefferies han elevado el precio objetivo de Endesa desde los 35 hasta los 37 euros por acción, aunque mantienen su recomendación de ‘mantener’.

A pesar de esta revisión al alza, el nuevo precio objetivo continúa situándose aproximadamente un 13% por debajo del precio de cierre de las acciones de la compañía el pasado viernes.

Entre tanto, el barril ya escala hasta los 107 dólares y camino de los 110 dólares. Mientras que en el resto de bolsas europeas también dominan claramente las caídas. Además, durante la jornada asiática sí se ha conocido que el crecimiento económico de China repuntó un 4,5% anual en el tercer trimestre tras tocar mínimos de tres años, ya que el fuerte dinamismo de las exportaciones compensó la contención del gasto de los consumidores.