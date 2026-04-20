El laboratorio estadounidense Eli Lilly ha anunciado la compra de la compañía biotecnológica Kelonia Therapeutics por un total de 7.000 millones de dólares (unos 5.950 millones de euros), especializada en la investigación de fármacos contra el cáncer.

Lilly adelantará 3.250 millones de dólares (unos 2.760 millones de euros) y el resto de pagos quedarán condicionados a alcanzar ciertos hitos clínicos, regulatorios y comerciales. Posiblemente la operación incompleta sea el motivo por el cual la bolsa castigue al laboratorio.

Desde el anuncio de compra Eli Lilly registra una caída en torno al 0,13%, muy diferente a lo que pasó con la compra de Centessa.

No ha pasado ni un mes desde que Eli Lilly comprase por 7.800 millones de dólares el fabricante de medicamentos experimentales Centessa Pharmaceuticals y parece que esta no va a ser las únicas operaciones del estadounidense este año.

Y más, teniendo en cuenta que Eli Lilly obtuvo un beneficio neto de 20.640 millones de dólares durante el pasado 2025, un 94,9% más que el resultado contabilizado doce meses antes.

Eli lilly confía en el potencial de Kelonia

El sistema que ha desarrollado Kelonia utiliza partículas lentivirales para acceder de forma eficiente y selectiva en las células T del organismo, permitiendo que el propio cuerpo del paciente genere terapias con células T con receptor de antígeno quimérico (CAR-T) que pueden tratar la enfermedad.

«Las terapias CAR-T autólogas han mejorado significativamente los resultados para pacientes con diversos tipos de cáncer, pero las importantes barreras de fabricación, seguridad y acceso hacen que solo una fracción de los pacientes elegibles las reciban», señala el el presidente de Lilly Oncology, Jacob.

La plataforma ‘in vivo’ de Kelonia tiene el potencial de cambiar eso al ofrecer respuestas rápidas y duraderas en un formato mucho más simple y listo para usar», ha sostenido Van Naarden.

«El liderazgo de Kelonia en el avance del inmenso potencial de la terapia celular in vivo no tiene parangón, extendiendo su alcance e impacto más allá de los límites tradicionales de la medicina personalizada», ha indicado el consejero delegado de Kelonia, Kevin Friedman.