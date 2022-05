Mercadona versiona las galletas de tu infancia y las vende por menos de 2 euros

Si quieres rememorar viejos tiempos y darte un capricho de media tarde, tienes que hacerte con las galletas de Mercadona que te transportarán a tu infancia mordisco a mordisco. Estas galletas son todo un clásico que siempre apetece y con el que nunca fallas cuando quieres algo dulce para picotear.

Mercadona sigue sorprendiendo con productos que combinan sabor, buen precio y responden a las necesidades y demandas en sus clientes. Es una cadena de supermercados que destaca por su rápida incorporación de novedades de todo tipo, siguiendo las tendencias del mercado. Dulces ideales, productos veganos llenos de sabor y una variedad cada vez más grande de productos vegetarianos, son algunos cambios que la cadena ha ido incorporando en los últimos años.

Las galletas de Mercadona que te transportarán a tu infancia

Las galletas divertidas tienen varias formas de animales y vienen en una caja con 10 packs con porciones de 4 galletas. Son una merienda deliciosa para disfrutar de vez en cuando y perderte en su sabor por menos de 2 euros. Estas galletas gustan a todos, son sencillas, pero dan en el punto justo de dulce para que las disfrutes como nunca.

Seguro que una vez las compres vuelan en casa y no duran ni una semana en la despensa, apetecen en cualquier momento del día. Además, sus cómodos packs individuales conseguirán que puedas disfrutarlas en pequeñas porciones sin que las otras galletas se queden blandas o resecas con la exposición al aire.

Estarán siempre listas para disfrutar y si vas con prisas, podrás poner un pequeño pack en el bolso y comerlo en otro momento, sin tener que prepararlo o ensuciar todo el bolso en el intento. Es un capricho delicioso, práctico y está tirado de precio.

Estas galletas pueden recordarte a tus días de niño, cuando tus padres iban a buscarte al colegio y te daban una sorpresa con tus galletas favoritas. Aunque no sea el mejor snack para diario, puede ser un complemento para añadir de vez en cuando, siempre balanceándolo con una dieta equilibrada. ¡Será un momento de puro placer con el que te chuparás los dedos!

Si aún no las has probado y quieres darles una oportunidad, ahora las puedes conseguir en los supermercados Mercadona, son de la marca Hacendado y su sabor te enamorará desde el primer mordisco. Seguro que el próximo día no te olvidas de añadirlas a tu lista de la compra, querrás tenerlas siempre disponibles en la despensa.

Es uno de esos productos de Mercadona con los que es imposible fallar, buen sabor, un precio económico y un empaque más que acertado lo convierten en un básico que llega a miles de casas. Están increíbles y son todo un acierto, así que no dejes que se agoten y hazte con un pack para probarlas.

Enamorarán hasta al paladar más exigente y puedes llevártelas a casa hoy mismo por menos de 2 euros. Si pasas por tu supermercado de confianza, seguro que ya tienen un pack que espera con tu nombre. ¿Te animas a darle una oportunidad?