Mercadona vende por menos de dos euros el único alimento que repele a los mosquitos en casa

Si los mosquitos ya se han mudado a tu casa este verano y no sabes cómo evitar que aparezcan, este truco te encantará. Hay un alimento que seguro que tienes en la despensa, que repele los mosquitos como ninguno y además, queda bien con todo. Te contamos qué alimento es, para que puedas añadirlo a tu lista de la compra.

Los mosquitos se convierten en nuestros grandes enemigos cuando llega el calor, no nos dejan dormir y, si nos descuidamos, nos llevamos algún que otro pinchazo. No obstante, en Mercadona puedes encontrar un remedio natural que hará que no quieran ni acercarse. ¿Te imaginas qué alimento puede ser? ¡No podía ser otro que no fuera el ajo!

El ajo es un alimento que queda bien con todo, un básico de cocina que se utiliza a diario. Tiene excelentes beneficios en la salud de las personas y además, es de los pocos alimentos que mantendrán a los mosquitos a raya en casa. Una vez descubras todas sus virtudes, seguro que lo añades a tu carrito semana tras semana.

¿Por qué algunas personas atraen a los mosquitos?

El olfato de los mosquitos no tiene nada que envidiar al de muchos animales, no cuentan con la mejor visión, pero se guían por el olor para encontrar a las personas. Según la química del organismo de cada persona y el sudor de la misma, se desprende un olor y este puede resultar más o menos agradable para los mosquitos. Es por este motivo que algunas personas los atraen todos y a otros, ni se les acercan los mosquitos en verano.

Si, por desgracia, formas parte del grupo que atrae a los mosquitos desde que empieza el calor, puede que el ajo se convierta en tu mejor aliado este verano. Es un remedio natural y efectivo que puedes encontrar por menos de 2 euros en Mercadona, así que vale la pena probar.

¿Por qué el ajo repele a los mosquitos?

Si quieres que los mosquitos no te hagan ni caso, puedes mirar de incorporar ajos a tu dieta. Los ajos pueden modificar el olor del cuerpo humano lo suficiente como para que este resulte más desagradable para los mosquitos. Esto se debe al principio activo del ajo, la alicina, tiene un olor que funciona como repelente natural por su intensidad.

Este compuesto se activa cuando machacamos o picamos el ajo, creando una esencia repelente que afectará al olor que desprende cada cuerpo. Además, el consumo de ajo tiene tantos beneficios en el cuerpo, que todo son ventajas para incluirlo como un básico en la dieta semanal.

Es por su eficacia que también se incluye en repelentes naturales de mosquitos, así como la albahaca o la lavanda, estos olores destacan en la naturaleza por su intensidad y esto, parece no gustarle ni un pelo a los mosquitos. Su principio activo incluso se utiliza en los cultivos para ahuyentar plagas depredadoras, no habrá mosquito que pueda resistir el olor y tú, podrás volver a descansar este verano.

Puedes pasarte por Mercadona hoy mismo y hacer la prueba por menos de 2 euros, así descubrirás un método sencillo, práctico y económico para la temporada de mosquitos.