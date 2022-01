Todos los padres tratamos de que nuestros hijos tengan una alimentación lo más saludable y equilibrada posible. A los más pequeños les encanta el chocolate, pero solemos limitar la ingesta de este alimento porque tiene un alto contenido en grasas y azúcares. Pero ahora ya no tenemos por qué hacerlo ya que Mercadona ha puesto a la venta un batido de chocolate sin grasas ni azúcares añadidos. ¡Una opción estupenda para que los niños tomen a media mañana o a media tarde!

Se trata de uno de los lanzamientos estrella de la cadena valenciana para dar la bienvenida al año 2022 por todo lo alto. Una alternativa muy saludable al batido de chocolate tradicional, el cual desaconsejan todos los nutricionistas porque las grasas y los azúcares no le hacen ningún bien a la salud de los más pequeños.

En lo que respecta a su valor nutricional, el batido tiene un contenido calórico muy bajo, de apenas 37 kilocalorías por cada 100 mililitros. Tiene 5,6 gramos de azúcares, pero son azúcares que se encuentran de forma natural en la leche, no añadidos. También aporta 2,3 gramos de proteínas, un nutriente muy importante ya que aporta energía tanto a nivel físico como mental.

No es apto para personas que sean alérgicas a la proteína de la leche. La lactosa, el azúcar natural de la leche, está convertida en glucosa y galactosa. Para su correcta conservación, hay que mantener el batido de chocolate en un lugar fresco y seco. Una vez abierto el envase, se puede conservar en el frigorífico, pero hay que consumirlo antes de tres días.

La empresa que fabrica el batido es Iparlat, una compañía dedicada a la producción y comercialización de leche con sede en Guipúzcoa.

En lo que respecta al precio del batido, la verdad es que está muy bien. El pack de seis mini bricks de 200 mililitros cada uno vale 1,75 euros.

Por último, queremos destacar que el hecho de que el nuevo batido de chocolate de Mercadona sea saludable no significa que podamos dárselo a nuestros hijos a diario. Aunque no tiene grasas ni azúcares añadidos, no sustituye los nutrientes que aportan otros alimentos como las frutas o los cereales integrales.