Mercadona va a cerrar todas sus tiendas en ésta comunidad y tienes que estar preparado

¿Tienes previsto hacer la compra el supermercado esta semana, y en concreto mañana? Entonces debes estar atento, porque si vives en Cataluña te vas a encontrar con todas las tiendas de Mercadona cerradas por festivo. El 11 de septiembre es la Diada, y la cadena ha confirmado que no abrirá ninguno de sus supermercados en toda la comunidad durante esa jornada. No es algo puntual, ni una huelga ni una excepción rara ya que tiene que ver con la política de la empresa cada vez que llega una festividad ya sea nacional o como en este caso, automática.

Así que si eres de los que improvisa o dejas estas cosas para el día siguiente, no te despistes. Hoy aún puedes ir sin problema a hacer la compra a Mercadona, pero mañana no habrá margen de maniobra. Y no siempre es fácil encontrar una alternativa cerca de casa que te salve el día sin que te cueste el doble o te falte la mitad de lo que buscas. Se trata de una medida prevista, aunque muchos clientes aún no lo tienen en el radar. No es algo que se haya anunciado, sino que debemos anotar que cada vez que llega un festivo, la cadena valenciana cierra, por lo que puede pillarte por sorpresa si no estás atento. La recomendación principal de la cadena en estos casos es simple: planifica tu compra con antelación y evita dejarlo para el último momento y en el caso de no tener más remedio que hacer la compra durante la celebración de la Diada, queremos hablaros también de si existe alguna posibilidad con algún otro supermercado abierto.

Mercadona va a cerrar todas sus tiendas en ésta comunidad

En el día a día, muchas personas no hacen una compra grande semanal, sino que van reponiendo a medida que necesitan cosas. Un sistema que nos funciona hasta que el supermercado de confianza no abre. Y eso es exactamente lo que ocurrirá mañana con Mercadona en Cataluña. Si sueles pasar por allí a última hora o de camino al trabajo, te encontrarás con la persiana bajada y sin posibilidad de comprar nada, la Diada, el día nacional de Cataluña y que es de hecho, uno de sus festivos autonómicos más importantes.

Esto puede suponer un problema, sobre todo si hay niños en casa, si dependes de productos frescos o si simplemente tenías previsto hacer la compra justo mañana. Incluso algo tan sencillo como reponer el pan, la leche o los yogures puede convertirse en un pequeño quebradero de cabeza si no lo has previsto. Por eso es mejor adelantarlo a hoy y evitar imprevistos.

Qué alternativas tendrás durante el festivo

Aunque Mercadona permanecerá cerrado, no será la única cadena que lo haga. La mayoría de grandes superficies en Cataluña no abrirán mañana, especialmente en ciudades como Barcelona, Tarragona, Lleida o Girona, donde el festivo es plenamente oficial. Algunas panaderías, tiendas de barrio o pequeños autoservicios sí podrían abrir durante unas horas, pero dependerá de cada zona.

También hay tiendas 24 horas, gasolineras con zona de supermercado o comercios de conveniencia que podrían ofrecer una solución puntual, aunque con precios más altos y menos variedad. No son una alternativa real para una compra completa, sino más bien un parche en caso de emergencia. Por este motivo, si necesitas algo concreto, lo mejor es no dejarlo para última hora.

¿Y qué puedes hacer hoy para evitar líos mañana?

Lo más sensato es echar un vistazo rápido a lo que tienes en casa. No hace falta que compres como si fuera la compra para todo el mes, pero sí que tengas lo básico cubierto: pan, fruta, algo fresco, productos de higiene, lo típico que luego echas en falta justo cuando todo está cerrado. Si sueles congelar pan o cocinar algo con antelación, hoy es buen momento para hacerlo.

Y si decides ir a comprar, mejor no lo dejes para última hora. Ya sabes cómo se pone todo cuando la gente recuerda de golpe que mañana es festivo. A media mañana suele haber menos lío, y por la tarde puede que falte algo en las estanterías. Si puedes organizarte, hazlo con calma y sin prisas. Si quieres saber el horario de Mercadona, hoy abrirá de 09:00 a 21:30 horas.

¿Y después qué?

El viernes 12 todo volverá a la normalidad. Mercadona abrirá sus tiendas en Cataluña con su horario habitual, como siempre. Eso sí, se espera más gente de lo normal. Muchos aprovecharán para hacer la compra del fin de semana o reponer lo que no pudieron comprar el día anterior. Si no te gusta hacer cola, lo ideal es evitar la primera hora. A media tarde suele estar más tranquilo.

En cualquier caso, este cierre puntual no es algo fuera de lo común. Mercadona aplica este mismo modelo en todas las comunidades autónomas cuando llega una festividad local o regional. Lo importante es saberlo con tiempo y adaptarse, para que un día sin supermercado no se convierta en un caos en casa.