Mercadona retira el maquillaje que más se vendía: «No me ha hecho gracia»

Los productos de maquillaje son imprescindibles para millones de personas en todo el mundo, para algunas a diario, para otras en determinadas ocasiones, pero no cabe duda que es un sector que triunfa y que genera muchísimos ingresos tanto a fabricantes como a distribuidores y a quienes de alguna manera viven de él. Mercadona ha retirado de sus estanterías un producto de maquillaje que arrasaba en ventas y ha generado una tristeza tal en su clientela que hasta hay quien dice «no me ha hecho gracia»… ¡está causando revuelo!.

Mercadona cuenta con una sección de maquillaje que tiene mucho éxito entre el público, con muchos productos que triunfan en ventas gracias a su gran calidad, más aún teniendo en cuenta que son productos de bajo coste, en muchos casos versiones baratas de los cosméticos más caros y lujosos. La cadena valenciana apuesta fuerte por su sección de maquillaje y constantemente introduce novedades que en muchos casos se convierten en virales.

La máscara de pestañas azul de Mercadona que ya no está a la venta

Se trata de la Máscara de pestañas azul de Mercadona, uno de los cosméticos que más éxito ha tenido en el supermercado valenciano en los últimos años y que ha desaparecido de sus estanterías a pesar de estar entre los más vendidos. Hace unos meses que se pusieron de moda las máscaras de pestañas en colores atrevidos y llamativos, un toque de color que sin duda le da un toque increíble a cualquier look y que es una apuesta arriesgada con resultados espectaculares.

Fabricada para Deliplus, la propia marca cosmética de Mercadona, sin duda se trataba de una máscara de pestañas que marcaba tendencia, tanto que las principales y más prestigiosas firmas cosméticas también tienen colecciones de máscaras coloridas, como L’Oréal o MAC. Un producto que se lleva un gran protagonismo en el look de maquillaje y que centra todas las miradas… aunque con Mercadona ya no podrás conseguirlo.

Una usuaria de Twitter ha enviado un mensaje para hacerle ver a la empresa valenciana que estaba muy disgustada por no encontrar ya esa máscara de pestañas, ya que la llevaba usando mucho tiempo, destacando incluso que no le ha hecho ninguna gracia ver que ya no estaba disponible.

@Mercadona hola, la máscara de pestañas color azul, ¿no la vais a volver a tener?, la uso desde siempre y, la verdad, no me ha hecho nada de gracia no encontrarla. — Jane (@juani_GR) August 30, 2022

Falta por saber si esta temporada ha sido debido a finalizar la campaña de verano y el producto volverá la próxima primavera, o si por el contrario ha sido algo definitivo.