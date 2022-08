El perfilador de labios de Mercadona que vas a necesitar para un maquillaje natural

Hoy en día se lleva el maquillaje con un resultado lo más natural posible. Atrás quedaron los rostros con mucha base y mucho color en labios y ojos y ahora lo que se impone es un estilo más ligero, acorde además a la temporada de verano en la que estamos. Por este motivo, si tú también deseas poder conseguir este tipo de maquillaje y buscas entre los mejores productos al respecto, nada como elegir uno en concreto que arrasa actualmente en Mercadona. Un perfilador de labios que ya es todo un ‘must’ para que puedas lograr ese ansiado maquillaje natural.

El perfilador de labios más vendido de Mercadona

Si deseas poder lucir la tendencia de la temporada en lo que a maquillaje se refiere, el perfilador de labios que arrasa actualmente en Mercadona parece ser el producto imprescindible con el que conseguirás resaltar tus labios sin la necesidad de un maquillaje extremo.

Un perfilador perteneciente a la marca Deliplus y en el tono cereza (que se corresponde con el número 07), que es el tono que va a servirte para lograr un efecto muy natural en tus labios.

El perfilador, que es en formato lápiz, tiene un pigmento ligero en ese mencionado tono cereza, de modo que si al usarlo deseas que los labios resalten mucho más será bueno elegir un tono labial que sea similar.

De este modo, puedes aplicarte sobre el rostro algo de corrector de ojeras y unas gotas de base, maquillar las pestañas y aplicar este perfilador junto al labial (o un poco de brillo de labios) y lograrás así que tu maquillaje esté perfecto para salir a afrontar las altas temperaturas que todavía estamos sufriendo.

Para aplicarlo y que puedas resaltar mucho más tus labios, puedes perfilar un poquito más arriba del labio, y una vez hayas pasado todo el perfilador de labios Deliplus por el borde tus labios, sólo tienes que aplicar el labial que prefieras, aunque un tono más suave al cereza recién aplicado te servirá para un maquillaje muy actual. Procura además no difuminar ambos productos de modo que se note la diferencia entre ambos, dado que este efecto es también tendencia.

No lo dudes, porque este es el perfilador de moda para lo que queda de verano y de hecho, comienza a estar agotado en algunos supermercados de Mercadona. Si no lo encuentras no te preocupes, tienen «stock» de sobras en la tienda online. Su precio es de 2,50 euros.