Mercadona es la cadena de supermercados más visitada de España, pero no solo por sus productos de alimentación, sino que también se ha convertido en un referente en el sector de la belleza. Con su marca Deliplus, Mercadona ofrece una amplia variedad de productos de cosmética facial, adaptados a las necesidades y preferencias de cada tipo de piel. Toma nota entonces porque Mercadona reta al mundo de las cosmética con estos productos para hacer una excelente rutina facial.

Estos productos, además de tener una excelente calidad y eficacia, tienen unos precios muy competitivos, que los hacen accesibles para todos los bolsillos. Y es que Mercadona ha lanzado en los últimos años, gamas y productos del tipo low cost, que ofrecen grandes resultados y además para todo tipo de pieles.

Los productos Mercadona para una excelente rutina facial

Por este motivo, y si deseas un buen skincare que reduzca manchas, acné o arrugas, entre otros, no te puedes perder las distintas gamas que encontramos en los supermercados de Juan Roig y que ahora repasamos.

Facial Clean: la base de una buena rutina facial

La limpieza es el primer y más importante paso de cualquier rutina facial, ya que elimina la suciedad, el maquillaje, el sebo y las impurezas que se acumulan en la piel a lo largo del día. Una piel limpia es una piel sana, que respira mejor y que absorbe mejor los tratamientos posteriores.

Para conseguir una limpieza óptima, Mercadona te ofrece la gama Facial Clean, que incluye productos como tónico, gel, mousse, leche limpiadora, aceite limpiador espumoso, exfoliante y agua micelar. Estos productos son imprescindibles para limpiar, hidratar y refrescar diariamente tu piel, y los puedes elegir según tu tipo de piel y tu gusto personal.

Regen Skin: la gama hidratante y regeneradora

Después de limpiar la piel, es importante hidratarla y nutrirla, para evitar la sequedad, la tirantez y la pérdida de elasticidad. Una piel hidratada es una piel más joven, firme y luminosa.

Para conseguir una hidratación y una regeneración intensas, Mercadona te ofrece la gama Regen Skin, que incluye productos como sérum, cremas faciales de día y de noche, y contorno de labios. Estos productos contienen ingredientes activos como el ácido hialurónico, el colágeno, la elastina y el extracto de caviar, que aportan a la piel una dosis extra de hidratación, firmeza y luminosidad.

Prevent Skin: la gama preventiva y antioxidante

Además de hidratar y nutrir la piel, es importante prevenir el envejecimiento y proteger la piel de los factores que lo aceleran, como el estrés, la contaminación, el tabaco o la falta de sueño. Una piel protegida es una piel más sana, resistente y radiante.

Para conseguir una prevención y una protección eficaces, Mercadona te ofrece la gama Prevent Skin, que incluye productos como sérum, crema facial y contorno de ojos. Estos productos contienen ingredientes activos como el resveratrol, la coenzima Q10, el ácido ferúlico y la vitamina E, que actúan como potentes antioxidantes, que neutralizan los radicales libres, responsables del envejecimiento celular.

Hidrata: la gama hidratante y refrescante

Otra opción para hidratar y refrescar la piel, especialmente en los meses más calurosos, es la gama Hidrata, que incluye productos como sérum, crema facial que además hace poco era coronada como la mejor crema hidratante según la OCU, gel y ampollas. Estos productos contienen ingredientes activos como el ácido hialurónico, el aloe vera, el extracto de pepino y el agua de rosas, que aportan a la piel una hidratación profunda, duradera y refrescante.

Sisbela: la gama antiedad y reafirmante

Si lo que buscas es combatir los signos del envejecimiento y reafirmar la piel, la gama Sisbela es la más adecuada para ti. Esta gama incluye productos como crema revitalizante, sérum reafirmante, contorno antiarrugas y ampollas. Estos productos contienen ingredientes activos como el retinol, el ácido glicólico, el colágeno y el silicio orgánico, que estimulan la renovación celular, la producción de colágeno y la elasticidad de la piel.

Oil free: la gama para pieles grasas y propensas al acné

Si tienes la piel grasa o propensa al acné, sabrás lo importante que es usar productos adecuados para tu tipo de piel, que la limpien, la matifiquen y la equilibren, sin resecarla ni irritarla. Para ello, Mercadona te ofrece la gama de rutina oficial Oil free, que incluye productos como crema hidratante, tónico astringente, mousse y gel secante. Estos productos contienen ingredientes activos como el ácido salicílico, el zinc, el extracto de hamamelis y el extracto de té verde, que regulan la producción de sebo, reducen el tamaño de los poros, previenen la formación de granitos y espinillas, y calman la inflamación y el enrojecimiento de la piel.

Sensitive: la gama para pieles sensibles

Si tienes la piel sensible, sabrás lo difícil que es encontrar productos que no te irriten, que no te provoquen alergias o reacciones, y que te aporten confort y bienestar. Para ello, Mercadona te ofrece la gama Sensitive, que incluye productos como crema hidratante fortalecedora, gel limpiador y crema anti-rojeces. Estos productos contienen ingredientes activos como la vitamina K, el extracto de caléndula, el extracto de manzanilla y el extracto de avena, que fortalecen la barrera natural de la piel, la calman, la hidratan y la suavizan, reduciendo la sensibilidad, la irritación y la rojez de la piel.

Antimanchas: la gama para las manchas de la piel

Si tienes manchas en la piel, ya sean por el sol, por el embarazo, por el acné o por el paso del tiempo, la gama Antimanchas de Mercadona para tu rutina facial es la más adecuada para ti. Esta gama incluye productos como sérum despigmentante, crema protectora y crema aclarante. Estos productos contienen ingredientes activos como el ácido kójico, el ácido azelaico, el extracto de regaliz y el extracto de morera, que actúan como despigmentantes, que aclaran y unifican el tono de la piel, y que previenen la aparición de nuevas manchas.

Antiox: la gama para combatir los efectos del envejecimiento

Si quieres combatir los efectos del envejecimiento, como las arrugas, la pérdida de firmeza, la falta de luminosidad y la oxidación celular, la gama Antiox es la más adecuada para ti. Esta gama incluye productos como aceite facial de licopeno, ampollas potenciadoras de vitamina C, crema hidratante y contorno de ojos y párpados. Estos productos contienen ingredientes activos como el licopeno, la vitamina C, el resveratrol y el extracto de granada, que actúan como antioxidantes, que neutralizan los radicales libres, responsables del envejecimiento celular, y que estimulan la producción de colágeno y la elasticidad de la piel.

Equilibrio: la gama para pieles grasas y/o mixtas

Si tienes la piel grasa y/o mixta, sabrás lo importante que es usar productos adecuados para tu tipo de piel, que la limpien, la hidraten y la equilibren, sin aportarle grasa ni brillos. Para ello, Mercadona te ofrece la gama Equilibrio, que incluye productos como crema hidratante, crema matificante, gel limpiador y tónico. Estos productos contienen ingredientes activos como el ácido salicílico, el extracto de bardana, el extracto de limón y el extracto de té verde, que regulan la producción de sebo, favorecen la eliminación de imperfecciones cutáneas, reducen el tamaño de los poros y reducen la aparición de arrugas.

Green Caviar: la gama para regenerar y suavizar la piel

Si quieres regenerar y suavizar la piel, especialmente si tienes la piel normal o seca, la gama Green Caviar es la más adecuada para ti. Esta gama de Mercadona para la rutina facial incluye productos como crema hidratante, crema nutritiva, sérum y contorno de ojos. Estos productos contienen ingredientes activos como el extracto de caviar verde que es un alga marina con propiedades regeneradoras, hidratantes y antioxidantes, que ayuda a mejorar la textura y la elasticidad de la piel.

Men: la gama para el cuidado facial masculino

La gama Men es una línea específica para el cuidado facial masculino, que se adapta a las necesidades y preferencias de los hombres. La gama Men incluye productos como crema revitalizante, crema facial antiarrugas, contorno de ojos, gel limpiador y bálsamo after shave, que hidratan, protegen y mejoran el aspecto de la piel, previniendo y reduciendo los signos del envejecimiento.