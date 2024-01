El limpiador facial de Mercadona está arrasando y no es para menos: parece profesional

La piel del rostro es una de las partes más expuestas y delicadas de nuestro cuerpo. Por eso, es importante cuidarla bien y elegir los productos adecuados para su limpieza e hidratación. Sin embargo, no hace falta gastar mucho dinero ni recurrir a tratamientos caros para tener una piel bonita y saludable. De hecho, hay un producto que está arrasando en Mercadona y no es para menos: parece profesional. Se trata del limpiador facial de Mercadona, un gel que limpia la piel en profundidad sin resecarla ni irritarla. ¿Quieres saber más sobre este producto milagroso? Sigue leyendo y te lo contamos todo.

El limpiador facial de Mercadona que está arrasando

¿Te gustaría tener una piel limpia, suave e hidratada sin gastar mucho dinero? Entonces, quizás te interese conocer el limpiador Facial Clean de Mercadona, que está causando furor entre sus clientes.

El gel facial limpiador Facial Clean Deliplus es un producto que promete eliminar las impurezas y la suciedad de la piel sin dejar sensación de tirantez. Esto es porque contiene ingredientes que cuidan y protegen la piel, como la vitamina B5 y la betaína.

Ambos crean una fórmula que resulta la mejor de todas dado que se consigue un producto de higiene facial que se puede usar para todo tipo de pieles, tanto secas como grasas o mixtas, de modo que pocas veces encontramos un limpiador que se adapte a todas las pieles y que además resulte realmente eficaz cuando se trata de limpiar en profundidad el rostro, ya sea por las mañanas al despertar o por las noches cuando queremos desmaquillarnos.

De hecho, su fórmula está diseñada para limpiar la piel en profundidad, eliminando el exceso de sebo, el maquillaje y las partículas de contaminación que se acumulan en los poros. Al mismo tiempo, respeta el equilibrio natural de la piel, evitando que se reseque o se irrite.

¿Qué ingredientes tiene el gel facial limpiador Facial Clean Deliplus?

Uno de los aspectos más destacados del gel facial limpiador Facial Clean Deliplus es su composición, que incluye ingredientes que aportan beneficios a la piel. Ya los hemos mencionado anteriormente, pero te ofrecemos los detalles a continuación:

Vitamina B5: También conocida como pantenol, esta vitamina tiene una acción calmante y reparadora sobre la piel. Ayuda a reducir la inflamación, a cicatrizar las heridas y a mejorar la elasticidad de la piel. Gracias a ella podemos lavarnos la cara con este gel y notar al terminar como la cara queda suave y sin notar ningún tipo de tirantez.

También conocida como pantenol, esta vitamina tiene una acción calmante y reparadora sobre la piel. Ayuda a reducir la inflamación, a cicatrizar las heridas y a mejorar la elasticidad de la piel. Gracias a ella podemos lavarnos la cara con este gel y notar al terminar como la cara queda suave y sin notar ningún tipo de tirantez. Betaína: Se trata de un aminoácido que tiene una función hidratante y humectante. Es capaz de retener el agua en la piel, evitando que se deshidrate y se agriete. Además, tiene un efecto suavizante y alisante sobre la superficie cutánea.

Junto a los dos ingredientes mencionados, el gel facial limpiador Facial Clean de Mercadona tiene también glicerina, que es un ingrediente muy común en los productos cosméticos, ya que también tiene propiedades hidratantes y humectantes. Además, forma una película protectora sobre la piel, que la aísla de las agresiones externas y la mantiene suave y flexible.

¿Cómo se usa el gel facial limpiador Facial Clean Deliplus?

El gel facial limpiador Facial Clean Deliplus se puede usar tanto por la mañana como por la noche, siguiendo estos pasos:

Humedece el rostro con agua tibia.

Aplica una pequeña cantidad de gel sobre la palma de la mano y frota las manos para crear espuma. Es un gel de textura suave y transparente y con muy poca cantidad ya tendrás más que suficiente para limpiar el rostro. De hecho con solo dos pulsaciones tendremos la cantidad idónea para una limpieza profunda.

sobre la palma de la mano y frota las manos para crear espuma. Es un gel de textura suave y transparente y con muy poca cantidad ya tendrás más que suficiente para limpiar el rostro. De hecho con solo dos pulsaciones tendremos la cantidad idónea para una limpieza profunda. Masajea el rostro con las manos , insistiendo en las zonas más sucias o grasas, como la frente, la nariz y la barbilla.

, insistiendo en las zonas más sucias o grasas, como la frente, la nariz y la barbilla. Aclara el rostro con abundante agua tibia y seca con una toalla suave, dando toques sin frotar.

y seca con una toalla suave, dando toques sin frotar. Aplica tu crema hidratante habitual.

¿Cuánto cuesta el gel facial limpiador Facial Clean Deliplus?

El gel facial limpiador Facial Clean Deliplus se puede encontrar en los supermercados Mercadona, en el apartado de cosmética. Su precio es de 2,50 euros el bote de 250 ml, lo que lo convierte en un producto muy económico y accesible. Además, tiene una buena relación calidad-precio, ya que ofrece resultados similares a los de un limpiador facial profesional.

Tras todo lo que te hemos contado no puedes dudar. El gel facial limpiador Facial Clean Deliplus es un producto que está arrasando en Mercadona y no es para menos: parece profesional. Se trata de un limpiador facial que limpia la piel en profundidad, eliminando las impurezas y la suciedad sin dejar sensación de tirantez. Además, contiene ingredientes que cuidan y protegen la piel, como la vitamina B5 y la betaína. Su precio es de 2,50 euros el bote de 250 ml, lo que lo hace muy asequible y rentable. Si quieres tener una piel limpia, suave e hidratada, no dudes en probar este gel facial limpiador Facial Clean Deliplus. ¡Te sorprenderá!