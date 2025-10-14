Mercadona lo hace de nuevo: estos aperitivos se han convertido en los favoritos de los anfitriones

Cuando estamos reunidos, ya sea con amigos o en familia, una de las cosas que no pueden faltar nunca sobre la mesa son los aperitivos y si deseas acertar, la clave está en elegir los mejores de Mercadona. Seguramente que habrás comprado alguno durante el verano, para invitar a los tuyos en vacaciones, pero ahora que llegan celebraciones como Halloween o las muchas reuniones navideñas que vamos a tener, no puedes dejar escapar aperitivos que todos los anfitriones destacan.

Mercadona lleva años conquistando este terreno: aperitivos listos para servir, sabrosos, con buena presentación y precios que encajan en cualquier bolsillo. Son productos pensados para quedar bien sin necesidad de preparar nada más. Ahora, varios de esos productos se han convertido en los favoritos absolutos entre quienes organizan reuniones familiares o de amigos. No es casualidad: la cadena valenciana ha sabido combinar tradición, sabor y practicidad. Desde las aceitunas aliñadas Hacendado, hasta la ruleta de quesos nacionales, pasando por las gildas o las patatas sabor sal y vinagre, todos comparten algo: son pequeños éxitos de ventas y grandes aliados para los anfitriones.

Los aperitivos de Mercadona favoritos de todos los anfitriones

Comenzamos hablando de los quesos de Mercadona ya que son sin duda, de los mejores productos de la cadena valenciana, y son además el aperitivo perfecto. Con la amplia variedad que tienes disponibles, puedes montar una tabla de quesos nacionales con el sello Hacendado que sea sabrosa y visualmente atractiva, algo que se agradece cuando hay invitados. Pero si tienes prisa, siempre puedes recurrir a la tabla que Mercadona ya tiene preparada y lista para servir en 24 cuñitas con queso semicurado, cremoso, tostado, ahumado, fuerte y de cabra. El precio es de 5 euros. El envase, con forma de plato, facilita su transporte y presentación, por lo que resulta ideal tanto para servir en casa como para llevar a una comida al aire libre.

Aceitunas aliñadas

Ningún aperitivo español está completo sin unas aceitunas verdes aliñadas, y Mercadona lo sabe bien. La cadena ofrece una amplia gama bajo la marca Hacendado, con aliños suaves y también opciones más intensas y picantes para quienes buscan un toque distinto.

Las más populares son las aceitunas verdes sin hueso, que se venden en tarros de 420 gramos (200 gramos escurridos) y combinan ingredientes tan sencillos como pimentón, ajo, vinagre y especias. Su sabor es equilibrado, con un punto justo de sal y ese toque casero que recuerda a los aliños tradicionales. Además, su precio 1,90 euros el tarro, las convierte en una compra recurrente para cualquier anfitrión.

Son el acompañamiento perfecto para vinos, cervezas o vermuts, y se integran sin esfuerzo en cualquier picoteo. Quien las prueba, repite.

Banderillas Gildas

Si hay un producto que ha conquistado las redes sociales y los grupos de amigos, son las banderillas Gildas Hacendado. Este aperitivo combina aceituna, anchoa y guindilla en aceite de girasol, una mezcla clásica del norte con un toque moderno.

Cada paquete trae cuatro unidades listas para comer, y su éxito radica precisamente en eso: son prácticas, están llenas de sabor y no requieren preparación. Basta con abrir, servir y disfrutar. Su precio, 2,30 euros, las convierte en un capricho asequible que eleva cualquier mesa de aperitivos.

Muchos usuarios destacan su equilibrio entre el toque picante de la guindilla y la intensidad de la anchoa. No es de extrañar que se hayan convertido en uno de los productos más buscados en la sección de refrigerados de Mercadona.

Patatas fritas sabor sal y vinagre

Para acompañar los aperitivos más tradicionales, Mercadona propone sus patatas fritas sabor sal y vinagre Hacendado, un éxito rotundo entre los fans de los sabores intensos. Su textura crujiente y ese punto ácido característico hacen que sean adictivas desde el primer bocado.

Están fritas en aceite de girasol y condimentadas con la combinación justa de sal y vinagre, sin resultar excesivas. Se venden en bolsas de 150 gramos por 1,20 euros, lo que las convierte en una opción económica para cualquier reunión improvisada. Combinan a la perfección con aceitunas, gildas o quesos, y son, sin duda, el acompañamiento más fácil de servir y disfrutar.

Otros productos que triunfan entre los anfitriones

Además de estos aperitivos estrella, hay otros productos de Mercadona que cada vez ganan más terreno en las reuniones informales. Los humus variados (de garbanzo clásico, pimientos del piquillo u olivas), los panecillos tostados con semillas, las cremas untables de queso azul o de pimiento asado, y las tostadas de pan con ajo y perejil son apuestas seguras.

También destacan las anchoas del Cantábrico en aceite de oliva, los snacks de maíz especiado y el siempre popular mix de frutos secos tostados sin sal, una alternativa más ligera para quienes prefieren opciones saludables.

En definitiva, Mercadona vuelve a demostrar que sabe cómo adaptarse a lo que busca el consumidor: productos sencillos, con sabor y pensados para compartir. Sin duda, no los puedes dejar escapar.