Mercadona desata la locura con su novedad de colonias: no he visto nada igual

Mercadona lo ha vuelto a hacer. Cuando pensábamos que ya no podía sorprendernos más con sus propuestas de belleza, la cadena valenciana ha lanzado un cofre de fragancias que está arrasando en redes y en tiendas. Se trata del lote 12 Iconic Como Tú, una caja que reúne doce de las colonias más emblemáticas de la gama Como Tú y My Soul en formato mini. Un auténtico tesoro perfumado que muchas ya califican como el regalo perfecto para esta Navidad.

Aunque todavía estamos en octubre, la compañía de Juan Roig se adelanta una vez más a la temporada festiva, presentando un lanzamiento pensado para brillar en los escaparates navideños. El año pasado ya vimos un set similar que causó auténtico furor, pero este año Mercadona se supera: nuevo diseño, mejor presentación y una selección de aromas que enamoran a primera vista (y a primer olfato). Y es que este elegante cofre tipo joyero, con espejo incluido y un diseño rojo sofisticado, no sólo es bonito por fuera, sino que guarda en su interior doce pequeñas joyas olfativas. Cada mini frasco de 15 ml contiene un eau de parfum, lo que garantiza una buena duración y una concentración de fragancia de alta calidad. Y todo ello, por un precio irresistible: 26 euros.

Mercadona desata la locura con su novedad de colonias

El Lote Mujer 12 Iconic Como Tú es mucho más que un simple set de colonias. Su presentación recuerda a un pequeño joyero de viaje: compacto, con un acabado brillante y un cierre dorado que le da ese toque de elegancia que tanto nos gusta. Al abrirlo, aparece un espejo interior y dos niveles donde reposan las doce fragancias, perfectamente ordenadas por tonos y familias olfativas.

Entre ellas, encontramos nombres que ya son clásicos de Mercadona, como Extratime, Blue, Soirée, Amor, Atracción, Special, Gold, Supreme, Bright, The Rose, Cerise y Éclat. Cada una tiene su propio carácter, lo que convierte el set en una experiencia sensorial completa: un aroma para cada estado de ánimo o momento del día.

Doce fragancias, doce personalidades

Un set destaca porque además Mercadona ha sabido como elegir cada perfume, ya que tenemos mucho para elegir y cada uno refleja una historia diferente. Por ejemplo, Extratime combina notas de frambuesa, gardenias y miel, logrando un aroma cálido y envolvente. Blue Shine, en cambio, es más fresco, con notas de bergamota, iris y sándalo, por lo que te das cuenta de que es perfecto para el día a día. Y si prefieres algo más elegante, Soirée My Soul mezcla iris, vainilla y haba tonka, es perfecto para las noches especiales.

Para las más románticas, el famoso Como Tú Amor destaca con su toque de grosella negra, jazmín y vainilla, mientras que Atracción apuesta por el jazmín y el azafrán sobre una base de cedro, un perfume sensual y sofisticado. Special Shine equilibra grosella negra, vainilla y un toque picante de pimienta rosa, mientras que Gold conquista con notas de frangipani y vainilla, pura feminidad.

Y no se queda ahí: Supreme My Soul impresiona con su mezcla de pimienta roja, jazmín y vainilla; Bright Verissime brilla con su frescura cítrica y floral; The Rose rinde homenaje a la reina de las flores con un corazón de rosa y frambuesa; Cerise aporta intensidad con frutos rojos y jazmín sambac; y Éclat Shine cierra el conjunto con peonía y vainilla, un aroma luminoso y alegre.

El regalo perfecto para Navidad

No es casualidad que este lote de colonias esté causando sensación entre los fans de Mercadona. Por 26 euros, pocas opciones ofrecen tanto: una presentación cuidada, variedad de aromas y una calidad que sorprende. Además, gracias a sus frascos mini de 15 ml, resulta perfecto para llevar en el bolso, de viaje o para probar diferentes fragancias sin comprometerse con una sola. Sin duda un lote cuya presentación y fragancias hacen que sea el regalo perfecto para la Navidad. Tanto para que te lo regales a ti misma, como a cualquier amiga o familiar.

Este tipo de lanzamientos refuerzan una vez más la posición de Mercadona como referente en el mundo de la perfumería low cost. Sus colonias ya son del todo conocidas por ofrecer una gran relación calidad-precio y, en este caso, el cofre de 12 fragancias se convierte en un verdadero objeto de deseo para quienes disfrutan coleccionando perfumes o buscan un regalo elegante y práctico.

Con este lanzamiento de colonias, Mercadona demuestra que no solo entiende las necesidades de sus clientes, sino que también sabe anticiparse a ellas. En un momento en el que el lujo asequible es tendencia, este set resume a la perfección el concepto: fragancias de calidad, diseño cuidado y precio accesible.

Un acierto rotundo que promete agotarse en tiempo récord. Si el año pasado ya volaron los sets de colonias de Mercadona, este año, con este diseño tan irresistible, todo apunta a que la historia se repetirá. Así que si lo ves en tu tienda, no lo dudes demasiado… porque huele a éxito (literalmente).