Mercadona actualiza sus tratamientos antienvejecimiento: este serum se está agotando

El cuidado de la piel es una de las prioridades de muchas personas que quieren lucir un aspecto joven y saludable. Sin embargo, los factores externos como la contaminación, el estrés o la exposición solar pueden acelerar el envejecimiento cutáneo y provocar la aparición de arrugas, manchas y flacidez. Estos signos de la edad afectan a la autoestima y al bienestar de las personas, por lo que es importante prevenirlos y tratarlos adecuadamente.

Para combatir estos signos de la edad, Mercadona ofrece una amplia gama de productos cosméticos que se adaptan a las necesidades de cada tipo de piel. Entre ellos, destaca el Sérum facial Q10 Antiarrugas, un producto que se ha convertido en uno de los más demandados por los clientes de la cadena de supermercados. Este sérum tiene un efecto antienvejecimiento que mejora la firmeza, la hidratación y la luminosidad de la piel.

¿Qué tiene de especial este serum? ¿Qué beneficios aporta a la piel? ¿Cómo se aplica correctamente? A continuación te contamos todo lo que necesitas saber sobre este tratamiento antienvejecimiento que está arrasando en Mercadona.

Qué es el Sérum facial Q10 Antiarrugas de Mercadona

El Sérum facial Q10 Antiarrugas es un producto de la marca Deliplus, la línea de cosmética de Mercadona. Se trata de un sérum antiedad multiacción que estimula la producción de colágeno en la piel mejorando su firmeza. El colágeno es una proteína que forma parte de la estructura de la piel y que le da resistencia y elasticidad. Con el paso del tiempo, la producción de colágeno disminuye y la piel se vuelve más fina y frágil.

El sérum es un tipo de producto cosmético que se caracteriza por tener una textura ligera y fluida, y una alta concentración de principios activos. Su función es penetrar en las capas más profundas de la piel y potenciar los efectos de la crema hidratante. El sérum se aplica antes de la crema, con la piel limpia y seca, y se extiende con un suave masaje hasta su total absorción.

Qué contiene el Sérum facial Q10 Antiarrugas Coenzima Q 10

El Sérum facial Q10 Antiarrugas de Mercadona está formulado con ingredientes naturales que aportan hidratación, nutrición y protección a la piel. Entre ellos, destacan:

Coenzima Q 10. Disminuye la profundidad de las arrugas, suaviza y mejora la oxigenación de la piel. La coenzima Q 10 es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo y que participa en la producción de energía celular. Con el paso del tiempo, su nivel disminuye y la piel pierde vitalidad y elasticidad. El Sérum facial Q10 Antiarrugas de Mercadona aporta una dosis extra de esta coenzima que ayuda a retrasar el envejecimiento cutáneo.

Disminuye la profundidad de las arrugas, suaviza y mejora la oxigenación de la piel. La coenzima Q 10 es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo y que participa en la producción de energía celular. Con el paso del tiempo, su nivel disminuye y la piel pierde vitalidad y elasticidad. El Sérum facial Q10 Antiarrugas de Mercadona aporta una dosis extra de esta coenzima que ayuda a retrasar el envejecimiento cutáneo. Vitamina E . Potencia el efecto de las sustancias que hidratan la piel y la protegen de las agresiones ambientales. La vitamina E es un potente antioxidante que neutraliza los radicales libres, responsables del deterioro de las células de la piel. Además, favorece la regeneración de la piel y previene la aparición de manchas y arrugas.

. Potencia el efecto de las sustancias que hidratan la piel y la protegen de las agresiones ambientales. La vitamina E es un potente antioxidante que neutraliza los radicales libres, responsables del deterioro de las células de la piel. Además, favorece la regeneración de la piel y Lecitina. Con propiedades hidratantes; favorece la acción de los activos. La lecitina es un fosfolípido que forma parte de la membrana celular y que contribuye a mantener la hidratación y la elasticidad de la piel. También facilita la absorción de los principios activos del sérum y mejora su eficacia.

Cómo usar el Sérum facial Q10 Antiarrugas

Para obtener los mejores resultados con el Sérum facial Q10 Antiarrugas de Mercadona, es importante seguir estos pasos:

Retirar el tapón del vial y colocar el cuentagotas. El vial contiene 30 ml de producto, suficiente para un mes de uso aproximadamente. El cuentagotas permite dosificar la cantidad adecuada de sérum para cada aplicación.

El vial contiene 30 ml de producto, suficiente para un mes de uso aproximadamente. El cuentagotas permite dosificar la cantidad adecuada de sérum para cada aplicación. Aplicar día y noche sobre la piel limpia de rostro, cuello y escote. Se recomienda aplicar unas cuatro gotas de sérum sobre la yema de los dedos y repartirlas por el rostro, el cuello y el escote.

Se recomienda aplicar unas cuatro gotas de sérum sobre la yema de los dedos y repartirlas por el rostro, el cuello y el escote. Realizar un masaje hasta su total absorción. El sérum se absorbe rápidamente y no deja sensación grasa ni pegajosa en la piel.

El sérum se absorbe rápidamente y no deja sensación grasa ni pegajosa en la piel. Completar el tratamiento con la crema hidratante habitual. Después de aplicar el sérum, se debe aplicar la crema hidratante que se use normalmente, según el tipo de piel. La crema hidratante ayuda a sellar la hidratación y a reforzar la barrera protectora de la piel.

El Sérum facial Q10 Antiarrugas de Mercadona tiene un precio de 3,50 euros y se presenta en un envase de 30 ml. Se recomienda usarlo durante al menos cuatro semanas para apreciar sus efectos. El sérum se puede usar tanto en pieles jóvenes como maduras, ya que ayuda a prevenir y a corregir los signos de la edad.

Si quieres cuidar tu piel y prevenir el envejecimiento, no dudes en probar este sérum que está causando furor entre los clientes de Mercadona. ¡Corre antes de que se agote! Este sérum es uno de los productos más vendidos de la sección de cosmética de Mercadona, por lo que puede que no lo encuentres en tu tienda habitual. Si es así, puedes pedirlo por la web o por teléfono y te lo enviarán a casa. No dejes pasar esta oportunidad de probar un producto de calidad a un precio muy asequible. Tu piel te lo agradecerá.