El mensaje que lo cambia todo: el aviso de un experto sobre el futuro del aceite de oliva

El precio del aceite de oliva sigue siendo motivo de preocupación para los consumidores españoles, y las recientes cifras ofrecidas por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, no hacen más que confirmar esta inquietud. Según los últimos datos, en enero de este año, el precio del cada vez más claro «oro líquido» experimentó un aumento del 63% en España con respecto al mismo mes del año anterior, marcando así la tercera mayor subida interanual entre los países de la Unión Europea.

Una cifra bastante similar a la publicada también por Facua-Consumidores en Acción que señaló a finales del mes de enero como el precio del aceite de oliva virgen extra había aumentado un 69% en el último año, siendo el alimento que más se había encarecido en los últimos doce meses sin olvidar que tiene el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) rebajado. Sin embargo eso no es todo ya que ahora preocupa también el aviso de un experto sobre el aceite de oliva podría cambiarlo todo.

El aviso de un experto sobre el futuro del aceite de oliva

Fue en el programa de LaSexta, «La Sexta Clave», donde se contó con la intervención de Daniel Trenado, quien ya en su momento avisó sobre la crisis que ahora se vive con respecto al aceite de oliva. Pero Trenado ahora advierte sobre la posibilidad de que el aceite de oliva virgen extra desaparezca temporalmente de la mayoría de los estantes de los supermercados.

La razón detrás de esta preocupación radica en la extrema sequía y la consiguiente reducción en la cosecha de aceitunas en la campaña que está llegando a su fin. Trenado señaló que a pesar de vender más aceite de lo previsto, las expectativas de producción no se están cumpliendo.

«En este momento no estamos siendo capaces de abastecer los mercados como deberíamos», comentó el agricultor, quien sugiere que será en mayo cuando se pueda tener una mejor visión del futuro del aceite en los supermercados. «Tenemos que esperar para ver qué cosecha hay en el campo. Hasta entonces, será difícil prever el precio del aceite. Si las cosas continúan como hasta ahora, abastecer los mercados será complicado», concluye Trenado.

¿Cuándo bajará el precio del aceite de oliva?

Tendremos entonces que esperar a mayo, aunque son muchas las personas que llevan tiempo preguntándose en qué momento exacto va a bajar el precio del aceite de oliva. Por el momento no existe un dato fijo al respecto a pesar de que expertos como el economista Gonzalo Bernardos, ya avisó en octubre del año pasado que los consumidores no podían esperar una bajada hasta que no se vea como son las próximas cosechas y hablaba de 2025 como el año en el «tal vez» podamos ver como el aceite de oliva recupera el precio que tenía antes de la actual crisis.

¿Cuáles son las mejores alternativas al aceite de oliva?

Esperando a que llegue ese momento y afrontando que parece que en los meses venideros seguiremos viendo que el aceite de oliva se vende caro, será bueno recordar alguna de las alternativas que ya meses atrás ofreció la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

De este modo, para su consumo en crudo, como en ensaladas, pizzas, verduras o cremas y sopas, la OCU señalaba que es esencial elegir un aceite con un sabor agradable. Además del aceite de oliva virgen extra, hay alternativas muy aromáticas como el aceite de nuez o el de semillas de calabaza que pueden ser una excelente elección. En el caso de preparaciones como la mayonesa, donde se requiere un sabor más suave, se puede optar por un aceite de oliva más delicado o combinarlo con otras opciones más neutras como el aceite de girasol, soja o colza.

Para freír o saltear, la OCU resaltaba la importancia de seleccionar una grasa que mantenga su estabilidad a altas temperaturas. Las mejores opciones y las más económicas incluyen el aceite de oliva refinado, el aceite de girasol alto oleico y el aceite de orujo de oliva, o bien algún aceite específicamente etiquetado como apto para freír, todos ellos con sabores neutros.

En cuanto a la cocción en horno de productos como bizcochos, galletas, panes o magdalenas, se requiere un aceite que sea resistente a los cambios de temperatura y que generalmente tenga un sabor neutro. La alternativa recomendada por la OCU es el aceite de girasol alto oleico, o en su defecto, un aceite de oliva más económico.

Otras opciones a considerar son la mantequilla y la nata como alternativas animales al aceite. Sin embargo, aunque la manteca también puede utilizarse en ciertos casos, su alto contenido en grasas saturadas la hace menos recomendable. La mantequilla, por otro lado, aporta un buen sabor y textura a diversas preparaciones como salsas cremosas o bechamel, siempre y cuando no se caliente en exceso, siendo ideal para la cocción en horno.

Por último, a pesar de estas alternativas, la OCU también resaltó la importancia de consumir grasas de manera moderada para mantener la salud del organismo. Y además, al freír, es esencial hacerlo a alta temperatura sin superar el punto de humo de cada tipo de grasa y evitando quemar los alimentos.