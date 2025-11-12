El mejor perfume que he probado en mi vida no es de mujer: «No he olido una cosa así nunca»

Entre los muchos perfumes disponibles en el mercado, y sabiendo el boom que tienen los que son árabes, los de la firma Lattafa destacan de forma especial. Hace apenas unos meses era algo complicado encontrarlos o comprarlos sin más en cualquier perfumería, pero ahora están disponibles en muchas, como es el caso de Druni, y entre sus propuestas hay aunque que se ha convertido en la más viral de todas, después que la influencer @aainagarcia la haya recomendado, dado que no es un perfume sólo para mujer o para hombre. Es unisex, cuesta unos 35 euros y lo cierto es que es el mejor perfume que esta joven ha probado y que muchos ya compran para Navidad.

Aina García cuenta con más de 35.000 seguidores en Instagram, mostrando siempre todo tipo de recomendaciones, ya sea moda o como en este caso perfumes. Y para ella, el mejor perfume es uno de Lattafa del que dice que siempre le preguntan por él y es el que más dura, pero lo curioso es que es unisex y cuando lo lleva un hombre dice que «huele muy masculino», pero cuando se lo pone una mujer es «muy dulce» y además «muy femenino». Una fragancia que ha provocado que muchos de sus seguidores hayan decidido comprarlo pero ¿de cuál se trata exactamente? Te lo contamos a continuación.

El mejor perfume unisex que arrasará en Navidad

El perfume en cuestión es Khamrah Qahwa, una fragancia que cuesta unos 35 euros, es unisex y, según sus propias palabras, «es el mejor perfume que he probado en mi vida. No he olido una cosa así nunca». Desde que compartió su experiencia en Instagram, cientos de seguidoras han querido saber dónde conseguirlo, y ella misma respondió que lo había comprado en Druni. Desde entonces, el nombre del perfume no ha dejado de sonar en redes, especialmente entre quienes buscan una fragancia diferente, duradera y con carácter.

Khamrah pertenece a la línea más sofisticada de Lattafa Perfumes, una casa nacida en Dubái que se ha ganado su reputación con aromas intensos, elegantes y de larga duración. Su frasco, de vidrio tallado con reflejos ámbar y tapón transparente, refleja esa mezcla de modernidad y tradición tan característica de la firma. Pero lo que realmente ha conquistado a quienes lo prueban es su olor, envolvente y difícil de olvidar.

Un aroma cálido, especiado y adictivo

Khamrah no se parece a los perfumes convencionales. Desde el primer instante, las notas de salida de canela, cardamomo y jengibre envuelven la piel con un toque especiado que recuerda a los aromas orientales más sofisticados. Es una fragancia que transmite calidez y elegancia al mismo tiempo, ideal para los días fríos o las noches largas de invierno.

Con el paso del tiempo, se despliega un corazón suave y cremoso donde aparecen notas de praliné, frutas confitadas y flores blancas. Ese equilibrio entre lo dulce y lo especiado crea un efecto envolvente, casi hipnótico. No es empalagoso, pero sí tiene ese punto gourmand que muchos buscan en un perfume duradero.

El final es lo que termina de atraparte: vainilla, café, haba tonka, benjuí y almizcle. El resultado es profundo, con un fondo cálido que se adhiere a la piel y permanece durante horas. No sorprende que la influencer insista en que es el perfume que más le dura, incluso al final del día. Muchos de los que ya lo han probado coinciden en lo mismo: deja una estela reconocible, de esas que hacen que la gente pregunte “¿qué perfume llevas?”.

Lujo árabe con precio accesible

La marca Lattafa Perfumes ha pasado de ser una desconocida en Europa a convertirse en una de las más buscadas entre los amantes de la perfumería árabe. Sus fragancias, inspiradas en la cultura de Oriente Medio, destacan por su intensidad, su duración y su elegancia. Y todo, sin precios desorbitados.

Khamrah es un buen ejemplo de esa filosofía. En Druni se vende por 34,05 euros, y en Amazon ronda los 30 euros. Por ese precio, ofrece una experiencia olfativa que compite con perfumes de lujo. Su frasco de 100 ml, su aroma distintivo y su excelente fijación lo han convertido en un fenómeno entre quienes buscan perfumes con identidad propia.

La presentación también suma puntos: una caja oscura con detalles dorados que transmite sobriedad y elegancia, y un frasco con textura tallada que parece diseñado para ocupar un lugar destacado en cualquier tocador. Todo en él sugiere cuidado, detalle y calidad.

Una joya sensorial perfecta para regalar

Y ahora que dentro de poco estaremos en plena cuenta atrás hacia la Navidad, Khamrah se ha posicionado como una de las opciones más recomendadas para regalar. Su aroma cálido, la elegancia de su frasco y su duración lo convierten en un detalle con mucho acierto. Y al tratarse de un perfume unisex, es prácticamente imposible fallar.

Quienes lo han probado aseguran que su olor evoluciona de forma sorprendente a lo largo del día: empieza con notas especiadas, pasa por una fase más dulce y termina dejando un fondo cremoso y amaderado. Es ese tipo de perfume que cambia con el tiempo y se adapta a la piel de quien lo lleva.

Por menos de 35 euros, ofrece una experiencia que muchos describen como de lujo asequible. Y no es para menos: su composición, su duración y la elegancia de su presentación lo colocan entre las fragancias más destacadas del año.