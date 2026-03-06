Un juzgado ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Unipromel (Unión Profesional de Médicos de Ejercicio Libre), asociación que defiende los derechos de los médicos de la sanidad privada, contra la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. En concreto, uno de los principales motivos por los que se ha decidido admitir esta denuncia a trámite ha sido el silencio administrativo.

De esta forma, lo que piden los médicos de la sanidad privada en este recurso es la revisión de oficio de actos administrativos y declarar nulas determinadas condiciones generales de los contratos de seguros de salud. Esto se traduce en que los médicos denuncian que los contratos de las aseguradoras contienen cláusulas abusivas o ilegales.

En este contexto, finalmente este recurso se ha decidido admitir a trámite también ante el silencio administrativo, ya que desde el Gobierno no se ha contestado dentro del plazo establecido, y en consecuencia los afectados pueden acudir a los tribunales.

De esta forma, las principales denuncias de los médicos se centran en que consideran que son unos «honorarios ridículos» los que las aseguradoras pagan a los médicos por las consultas privadas, que suele ser de 20 euros, mientras que en el caso de las consultas que son privadas sin contar con seguro alcanzan un precio de 100 euros. Todo ello mientras las primas que los seguros cobran a sus clientes siguen aumentando de manera generalizada este 2026.

Por tanto, desde Unipromel consideran que «las tarifas no siguen ni inflación ni coste real del acto médico». Además, destacan que «el médico cobra menos y el paciente recibe peor atención» con este sistema vigente actual.

Otra de las denuncias de los médicos de la sanidad privada es que desde las aseguradoras se está expulsando a los médicos con experiencia o veteranos para reducir costes, además de que se está derivando pacientes complejos a la sanidad pública.

Por otro lado, destacan que el sistema de pago que hacen las aseguradoras a los médicos de la sanidad privada ya es un problema estructural que se lleva sufriendo 40 años.

«El sistema se creó en los años 80–90 y estaba destinado para el pago a los médicos autónomos y para establecer las tarifas fijadas unilateralmente por aseguradoras, sin negociación colectiva real y con médicos compitiendo entre sí», explican desde Unipromel.

En consecuencia, como denuncian desde esta asociación, en 1990 se pagaba a los médicos de la privada que iban por seguro, unas 3.000 pesetas, lo que ahora serían 18 euros, mientras que en la actualidad, en 2026, este pago sigue siendo de entre 18 y 20 euros.

De igual forma, se trata de un caso único en Europa, ya que en otros países como Francia, Alemania y Bélgica existen tarifas médicas reguladas, colegios profesionales con poder negociador y baremos oficiales. «Mientras que en España no, en nuestro país, las aseguradoras fijan los precios de forma unilateral», defienden desde Unipromel.