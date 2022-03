MediaMarkt revoluciona tu pelo con el producto de peluquería que seguro que hace tiempo que querías. Un producto definitivo para que tu pelo quede como si acabaras de salir de tu estilista y lo mejor de todo es que tiene un gran descuento. ¡No lo dejes escapar!.

Producto de peluquería en Mediamarkt

Muchos son los productos que podemos encontrar en MediaMarkt con los que vamos a poder conseguir tener el mejor pelo de todo. Nos referimos sobre todo a sus planchas de pelo y secadores, pero también a un nuevo producto que está ahora rebajado y que vas a querer de inmediato.

Se trata del moldeador para pelo de la firma Bellissima 5 en 1 Dry&Style System. Uno de los mejores moldeadores de pelo en el mercado con el que vas a conseguir todos los peinados que siempre has querido llevar.

Gracias a sus 1000 vatios de potencia, este moldeador de Bellisima permite no solo dar forma al cabello y crear diferentes tipos de peinados, sino también realizar un secado previo de los mechones para facilitar la fase de peinado posterior. Este valor se encuentra entre los más altos comercialmente disponibles para cepillos giratorios y le permite acelerar y mejorar tanto el secado como el peinado . No obstante, te indicamos que si tienes el pelo especialmente grueso y largo, probablemente será necesario utilizar un secador de pelo tradicional para obtener un secado completo y rápido, ya que el cepillo giratorio, aunque potente, no suele ofrecer un rendimiento comparable al de un secador de pelo, aunque es suficiente si tienes el pelo fino y no especialmente grueso.

Otro punto fuerte a favor de este moldeador, es su estructura compacta y el bajo peso , dos características que lo hacen fácil de usar. La presencia de un anillo de enganche nos permite colgar el aparato en el baño para que esté disponible para retoques rápidos y hace que el cepillo sea práctico especialmente para aquellos que tienen la intención de usarlo con frecuencia.

En cuanto a la velocidad y la temperatura, encontramos dos niveles seleccionables, además del de apagado del aparato correspondiente a 0, podemos elegir respectivamente un caudal de aire medio y temperatura media (1) o un caudal de aire alto y temperatura alta (nivel 2) . El cepillo moldeador también está equipado con la función de soplado de aire frío que le permite fijar el peinado y hacerlo más duradero.

Este modelo de moldeador ahora rebajado cuenta además con 5 tipos de accesorios que se pueden montar en el mango del cepillo para de este modo conseguir alisar por completo el pelo, dejarlo suave y con volumen o también ondular el cabello, hacer ondas suaves o incluso rizarlo.

Cada uno de estos accesorios cuenta además con revestimiento de cerámica para conseguir que el calor se distribuya uniformemente y con ello, podremos trabajar el cabello de forma sencilla, mientras que la punta antiquemaduras de cada accesorio evitará que acabemos quemando el cabello.

Como decimos, uno de los mejores moldeadores de cabello actualmente que tienes en Mediamarkt por un precio rebajado de 42,99 euros.