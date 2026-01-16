Mapfre y Carrefour han anunciado un acuerdo de colaboración en exclusiva que permitirá a la cadena de supermercados ofrecer productos más personalizados, garantizando así una propuesta de protección más cercana y eficaz, que aportará tranquilidad, sencillez y ahorro tangible en la cesta de la compra, según ha anunciado la compañía a través de un comunicado. Por su parte, la aseguradora ampliará su red de distribución, poniendo a disposición de los clientes de Carrefour, así como de los más de 10,5 millones de socios de su Club, una oferta integral de seguros.

El pilar fundamental de esta unión es la integración del ecosistema de ahorro de Carrefour con el de la protección de Mapfre. A partir de ahora, los clientes que contraten o renueven sus pólizas (hogar, auto, salud, vida y decesos, entre otros) a través de los canales habilitados (digitales, presenciales y telefónicos) verán recompensada su fidelidad con acumulaciones directas en su ChequeAhorro para próximas compras.

Este modelo permite que el gasto en protección se convierta automáticamente en capacidad de compra, reforzando el posicionamiento de ambas compañías como aliados del presupuesto familiar.

Alianza entre Mapfre y Carrefour

Elena Sanz, CEO de Mapfre Iberia, afirma que «este acuerdo refuerza de forma significativa nuestra capilaridad y alcance de la mano de una compañía de primer nivel. Además, se integra de forma plenamente complementaria con todos nuestros canales de distribución, maximizando la generación de valor para ambas compañías».