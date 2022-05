Por tanto, si los fundamentales de la economía no cambian -y no se produce pronto una reducción de la desbocada inflación-, las pequeñas empresas van a ser las que más sufran, sobre todo en el último trimestre del año. «Nuestro tejido empresarial está compuesto por micropymes, con menos de 10 trabajadores, una cifra de negocio con menos de dos millones de euros, que no tienen ninguna capacidad para afrontar los problemas que se están viviendo ahora mismo, con un IPC del 9,8%. A quién le toque revisión de alquileres de negocio… tendrá que afrontar costes muy superiores», advierte Olabarrieta, que espera que la tasa de inflación aún suba algo más. «Un IPC del 10% con una tasa de crecimiento del 5%, supone que estamos cayendo un 5% en términos netos», señala.