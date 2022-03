¿Llevas meses pensando en las noches de verano y el buen tiempo? ¡Nosotros también! El cuerpo ya pide calor y el sofá de Maisons du Monde para jardín será la pieza que necesitas para empezar la temporada a lo grande. ¡Es bonito, cómodo y quedará de lujo en tu jardín!

El sofá de jardín que necesitas está en Maisons du Monde

Si quieres amueblar tu jardín es importante que encuentres muebles que sean cómodos, pero que también vayan con tu estilo. Actualmente, vemos mucho la tendencia natural y es que nada más bonito que complementar el jardín con tonos naturales para conseguir un ambiente relajado y de lo más actual.

El sofá de jardín Flores tiene una resistente estructura de acero cubierta de resina trenzada, un material resistente a los rayos ultravioleta y con un aspecto muy parecido al ratán. Conseguirás un sofá de lo más resistente sin renunciar al estilo que quieres conseguir en tu casa. Una vez veas todas las posibilidades de este material, entenderás por qué se ha convertido en el material estrella de Maisons du Monde para la temporada. ¡Lo tiene todo!

Esta bonita estructura se combina con unos enormes cojines en color crudo que aportarán comodidad para que puedas disfrutar de largas horas en el jardín con amigos, leyendo un buen libro o simplemente descansando. Sea cual que el plan, este sofá será el complemento perfecto. Además, al tener capacidad para 3/4 plazas habrá sitio para todos. Es toda una inversión para verano y seguro que te durará muchísimo tiempo en la mejor de las condiciones.

En Maisons de Monde lo tienen todo pensado, es por eso que las fundas del sofá son extraíbles, podrás quitarlos y ponerlos en la lavadora para que vuelvan a quedar impecables. Así volverás a estrenar sofá una y otra vez y si por algún casual se mancha, podrás solucionarlo sin esfuerzo. ¡Es de lo más práctico, sobre todo si hay niños en casa!

¿Por qué poner un sofá en tu jardín?

Si nunca has tenido un sofá en el jardín, seguro que no conoces sus ventajas, no obstante, son un básico para los que cuentan con espacio y les gusta hacer vida en el exterior. Te contamos los principales motivos para hacerte con uno:

Aportan comodidad a todos los planes , así que seguro que te animas a salir mucho más. Será ideal para relajarte después de un largo día acompañado con una bebida bien fresquita o para ponerte a leer mientras disfrutar de los rayos de sol. ¡Solo de pensarlo, ya tenemos ganas de verano!

Es una manera práctica de decorar el jardín y conseguir la terraza de ensueño que tanto soñabas. Con incorporar un sofá, conseguirás darle un estilazo a tu jardín que conquistará a todos en casa.

Están preparados para el exterior, así que no habrá problema si se mojan, mucho más práctico que tener que estar pendiente de entrar otro tipo de muebles a cada momento.

Hazte con este sofá de Maisons de Monde y redecora tu jardín para dar la bienvenida al buen tiempo. ¡No dejes pasar la oportunidad y consíguelo antes de que se agote!