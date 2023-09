Si eres de los que les gusta comer sano, variado y casero, sabrás lo importante que es tener un buen tupper para llevar tu comida a donde quieras. Pero no todos los tuppers son iguales, ni te ofrecen las mismas prestaciones. Por eso, El Corte Inglés te trae una novedad que te va a encantar: llega la revolución de los tuppers a El Corte Inglés: mantienen tu comida en perfecto estado. ¿Quieres saber más? Toma nota y descubre todo lo que este producto puede hacer por ti.

La revolución de los tuppers en El Corte Inglés

¿Te gusta llevar tu propia comida al trabajo, al colegio o de excursión? ¿Estás cansado de los tuppers que se abren, se manchan o se deforman con el calor? ¿Quieres disfrutar de tus platos favoritos en cualquier lugar y con la máxima comodidad? Si la respuesta es sí, estás de enhorabuena, porque El Corte Inglés te trae la revolución de los tuppers: el recipiente de comida Lunchbox To Go de Lékué.

Este innovador producto es mucho más que un simple tupper. Se trata de un recipiente hermético, ligero y resistente, que te permite transportar y conservar tu comida en perfecto estado. Además, tiene un diseño ergonómico y funcional, que se adapta a tus necesidades y a tu estilo de vida.

El recipiente de comida Lunchbox To Go de Lékué tiene una capacidad de 1 litro que se presenta en dos tuppers (500 ml cada uno) y está fabricado en plástico libre de BPA, apto para microondas, lavavajillas y congelador. Su tapa se cierra de forma hermética evitando así fugas o derrames.

El hecho de que se presente en dos recipientes unidos por una banda de silicona para que no se separen, te permitirá poder llevarte al trabajo un menú completo. De este modo, puedes llevar en uno una ensalada y en el otro un poco de pescado o de carne, o también un guiso o un plato de arroz o pasta y en el otro una ensalada fruta.

Pero lo mejor de este recipiente es que puedes calentar tu comida directamente en él, sin necesidad de usar otro recipiente o plato. Solo tienes que separarlos, dejar la tapa puesta y meterlo en el microondas. En pocos minutos tendrás tu comida lista para comer.

El recipiente de comida Lunchbox To Go de Lékué está disponible en varios colores, como verde pistacho, coral o turquesa. Su precio es de 27,95 euros y lo puedes encontrar en la sección de hogar de El Corte Inglés o en su página web. No lo dudes más y hazte con el tupper del futuro, que te hará la vida más fácil y te ayudará a ahorrar tiempo y dinero.